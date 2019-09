Pohřešovaný pár z Prahy je podle policie po smrti. Policie zadržela dva mladíky

Nezvěstný partnerský pár z Prahy, po němž kriminalisté pátrají od poloviny července a jehož auto se našlo odstavené v Maďarsku, už zřejmě není naživu. Pražská policie ve středu v souvislosti s případem zadržela dva muže (oba ročník 1995), jednoho obvinila z trestného činu vraždy a druhého z podvodu. Podle policie muži chtěli získat nemovitost pohřešované ženy v hodnotě několik desítek milionů korun.

"Podle důkazních materiálů, které v současné chvíli máme, můžeme říci, že žena a muž s největší pravděpodobností nejsou naživu," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Mezi důkazy jmenovala vypátrané vozidlo v Maďarsku, které bylo vevnitř polito neznámou chemickou látkou, s největší pravděpodobností benzinem nebo naftou.

Dále kriminalistům podle mluvčí pomohla i svědectví z odpočívadla na D1, kde byla dvojice v červnu naposledy viděna. "Stále ale probíhá prošetřování věci, bližší informace policie sdělovat nebude," řekla Kropáčová.

Obviněný z vraždy je podle ní nyní ve vazbě, hrozí mu až 20 let odnětí svobody či výjimečný trest. Muž obviněný z podvodu je na svobodě, v případě odsouzení může jít do vězení až na deset let.

Policie minulý týden ve středu oznámila, že osobní automobil partnerského páru z Prahy se našel odstavený v maďarském městě Ostřihom (Esztergom) poblíž slovenských hranic.

Vozidlo značky Renault Fluence nemělo žádné registrační značky, jeho vnitřní prostory byly polity neznámou chemickou látkou a v autě policisté nenašli žádné osobní věci pohřešovaných.

Policisté vyhlásili pátrání po páru, který společně žil v bytě v Praze 6, v polovině července. Oba se dlouho neozvali svým blízkým a rodina nevěděla, kde partneři jsou. Policisté zjistili, že měli v plánu odjet na Moravu.

Pohřešovaní byli 6. června spatřeni ve svém autě na odpočívadle u dálnice D1 poblíž 66. kilometru před provozovnou McDonald's. Od té doby policie neměla o jejich pohybu informace a s prosbou o pomoc se obrátila na veřejnost.