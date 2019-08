Piráti neprosadili odvolání šéfa Pražské plynárenské, spory v koalici pokračují

Piráti dnes navrhli odvolání generálního ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka. Za TOP 09/STAN jsme návrh odmítli. Stejně tak pro odvolání Janečka nehlasovali ani zástupci Prahy sobě. Od Pirátů je to další porušení koaličních dohod, kdy bylo jasně dojednáno, že nejprve dojde ke společnému jednání koaličních partnerů s ředitelem Janečkem, na kterém budou otázky spojené s Pražskou plynárenskou detailně prodiskutovány. Za Spojené síly pro Prahu jasně říkám, že jsme připraveni záležitosti ohledně Pražské plynárenské řešit, musí se tak ale dít věcně a odborně, nikoli způsobem, který by společnost destabilizoval. Pražská plynárenská je společnost, která generuje Praze každý rok stovky milionů korun do rozpočtu a zajišťuje Pražanům dostupnou energii. Populistické kroky Pirátů ale ohrožují stabilitu společnosti a ve výsledku mohou znamenat i zdražení plynu pro obyvatele Prahy. Tomu chceme za Spojené síly samozřejmě zabránit a naopak Pražskou plynárenskou rozvíjet. Takže řešit plynárnu ano, ale věcně. Ne populisticky.