Dusno na magistrátu: Na odvolání šéfa Pražské plynárenské se koalice nedohodla

Zástupci pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) na dnešním jednání, kde se řešila hlavně městská firma Pražská plynárenská, nedošli ke konkrétnímu závěru. Předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) po jednání uvedl, že radní Jan Chabr (TOP 09) prověří tvrzení, na základě kterých primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhl odvolání šéfa představenstva plynáren Pavla Janečka. Koalice se k tomu podle Pospíšila znovu sejde v srpnu. Hřib řekl, že na požadavku odvolání Janečka trvá, ale chápe potřebu mít ověřené informace.

Primátor o víkendu poslal koaličním partnerům e-mail, ve kterém navrhnul odvolání Janečka z důvodu závažných manažerských pochybení. Podle Pospíšila je nutné to před jakýmkoliv definitivním rozhodnutím prověřit, což dostal za úkol radní Chabr. Sám Janeček by se měl zúčastnit srpnového jednání. Pospíšil dále uvedl, že spor podle něj neohrožuje existenci koalice.

"Nepochybuji o tom, že k manažerským pochybením jednoznačně došlo, ale naprosto respektuji fakt, že ta záležitost je v gesci TOP 09," řekl po jednání primátor. Dodal, že na srpnové schůzce bude chtít po Janečkovi vysvětlení problémů, jako je špatná komunikace firmy navenek s dozorčí radou, nebo vyšetřování firmy policií. "Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že problémy v Pražských plynárnách jsou a je potřeba je řešit," doplnil.

Radní Chabr upozornil, že plynárna má nejlepší hospodářské výsledky v historii. "My si nemyslíme, že ta údajná manažerská selhání jsou v tuto chvíli důvodná," uvedl s tím, že odvolání Janečka teď není ve hře. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský pouze uvedl, že Pražská plynárenská je v gesci radního Chabra a je na něm, aby přišel s návrhem řešení.

Sporů uvnitř koalice přibývá

Spor kolem Pražské plynárenské nejprve vznikl mezi Piráty a Spojenými silami ohledně vyplacení tantiém za loňský rok bývalým členům dozorčí rady společnosti, včetně těch z řad politiků bývalé koalice. Chabr po dnešním jednání uvedl, že vznikne nový závazný systém odměňování v Pražské plynárenské, což by měla rada schválit v srpnu. Návrh tisku již předložil radním dnes, na základě připomínek Pirátů jej však ještě upraví. Součástí pravidel bude zrušení tantiém pro členy dozorčí rady podniku.

Klub Spojených sil nesouhlasil rovněž s návrhem zvýšit maximální sazbu za taxislužbu a náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) podle Pospíšila nezvládá dostatečně komunikovat o svých návrzích s koaličními partnery. "Bude speciální jednání v srpnu s panem Scheinherrem právě nad dopravními tématy," řekl Pospíšil. "Myslím si, že ta komunikace se zlepší a nebude docházet k nějakým nedorozuměním," řekl k tomu primátor.

Postoj primátora k plynárnám dnes kritizovalo opoziční ANO. "Piráti soustavně poškozují Pražskou plynárenskou, a tím i potenciálně město připravují o nemalé peníze. Ředitel Janeček je úspěšný, což není tvrzení proti tvrzení, ale jen konstatování faktu, protože za posledních pět let stoupl zisk hned trojnásobně, a to i přes to vysoce konkurenční prostředí. Piráti ale bohužel mají ve své DNA rozkládat věci, které fungují dobře," uvedl šéf zastupitelského klubu hnutí Patrik Nacher.

Nejde o první spor mezi Piráty a Spojenými silami, v poslední době se strany přely například o možnost zjišťování prázdných bytů s pomocí dat z elektroměrů, pokračování privatizace bytového fondu nebo otázku zrušení míst v dozorčí radě Pražské plynárenské vyhrazených pro zaměstnance.