AKTUALIZOVÁNO před 33 minutami

Provoz metra linky C mezi stanicemi Florenc a Kačerov přerušil ráno v obou směrech na necelou hodinu pád člověka do kolejiště ve stanici Pražského povstání. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku a mluvčí záchranné služby Jany Poštové. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava, na místě zasahovali hasiči. Soupravy mezi stanicemi Florenc a Kačerov nejezdily zhruba od 7:45. Provoz byl podle informací dopravního podniku obnoven v 8:34. Záchranáři podle mluvčí přijali tísňovou výzvu od svědků události. "Mělo se jednat o pád osoby pod soupravu metra ve stanici Pražského povstání," řekla Poštová. Bližší informace zatím neměla.

