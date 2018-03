před 22 minutami

Kvůli opravám bude o prodlouženém velikonočním víkendu v obou směrech přerušen provoz pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C. Cestující mohou použít náhradní autobusovou dopravu. Od pátku 30. března do pondělí 2. dubna zůstane také uzavřena stanice Dejvická na lince A, v níž se modernizuje osvětlení a výstupy z metra. Dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Během velikonoční výluky na lince C bude zavedena náhradní doprava XC mezi stanicemi Pražského povstání, Pankrác, Budějovická a Kačerov. Posílen bude provoz autobusových linek číslo 135 a 196. Některé zastávky budou dočasně přemístěny. Konkrétní informace najdou lidé na webu dopravního podniku.

autor: ČTK | před 22 minutami