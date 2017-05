Začíná oprava Negrelliho viaduktu. Vlaky přes něj nepojedou dva roky, končí i oblíbená hospoda

Negrelliho viadukt na Praze 7 a 8. Začátek viaduktu leží v části Nového Města, která spadá do Prahy 8. U Autobusového nádraží Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem a pokračuje do Prahy 7 Holešovic - Bubenče. Hlavním inženýrem tohoto díla byl rakouský inženýr Alois Negrelli. Most byl dán do provozu v červnu 1850. Viadukt je dlouhý 1111 metrů a má 85 oblouků. Ve své době tato stavba neměla ve světě obdoby. Foto: Jaroslav Motyčka