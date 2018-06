Na pražském Výstavišti to vře. Město neřeší podezřelé smlouvy, radši končím, napsal šéf dozorčí rady

Dozorčí rada chtěla kvůli problémovým smlouvám svolat mimořádnou valnou hromadu, město jako jediný akcionář to ale odmítlo.

Praha - Na své místo předsedy dozorčí rady městské firmy Výstaviště Praha rezignoval její předseda Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě). Protestoval tak proti tomu, že vedení města odmítlo svolat mimořádnou valnou hromadu, na níž chtěla dozorčí rada projednat problémové zakázky.

Hlavní z nich je smlouva o pořádání velkého festivalu fanoušků komiksů a seriálů PragueCon, který se má na výstavišti uskutečnit poslední zářijový týden, tedy jen pár dní před komunálními volbami.

Smlouva je přitom podle dozorčí rady extrémně nevýhodná. Výstaviště totiž musí uhradit veškerou případnou ztrátu z akce, ale v případě úspěchu musí odvést 40 procent zisku partnerovi, který vlastní ochrannou známku PragueCon. Jejím vlastníkem je Stanislav Adámek z Plzně.

Vyhnout se registru smluv

Smlouvy, které Výstaviště Praha s partnerem uzavřelo, byly s největší pravděpodobností antedatovány. Z registru ochranných známek totiž vyplývá, že žádost o zapsání značky PragueCon u Úřadu pro patenty a vynálezy podal Stanislav Adámek loni 11. července. Smlouva o sdružení se ve společnost PragueCon, již Výstaviště podepsalo, má přitom o měsíc starší datum - 14. června 2017 - a je v ní již uvedeno číslo přihlášky k ochranné známce.

Uvedená data jsou přitom důležitá. Od 1. července loňského roku začal platit zákon o registru smluv a smlouvy, které byly podepsané po tomto datu, v něm musí být zveřejněné, jinak jsou neplatné.

"Dozorčí rada se shodla na tom, že s ohledem na výše uvedené je smlouva pravděpodobně absolutně neplatná, protože nebyla zveřejněna v registru smluv, ačkoli byla podepsána po 1. červenci," konstatuje Vyhnánek.

Jediná radní se ozvala

Právě kvůli tomu chtěl spolu se zbylými členy dozorčí rady svolat valnou hromadu, ale odbor správy akciového portfolia magistrátu to odmítl, ačkoli má dozorčí rada podle stanov právo volnou hromadu svolat. Vyhnánek proto napsal další žádost o svolání a přeposlal ji i všem jedenácti pražským radním - právě rada vykonává ve společnosti Výstaviště Praha akcionářská práva.

"Odpovědí mi bylo mlčení. Jediný z jedenácti radních, kdo mi zavolal, aby se zeptal, co se děje, byla Petra Kolínská," uvedl Vyhnánek na Facebooku, kde také oznámil, že se ve středu se kvůli tomu vzdal svého postu. "Z funkce odstupuji v naději, že se nálezy dozorčí rady konečně začne někdo zabývat a že Výstaviště bude zachráněno před hrozícím průšvihem," řekl.

Výstaviště ale trvá na tom, že smlouva platí. "Máme právní posudek, že smlouva s PragueCon platná je, ale protože dozorčí rada upozornila na možnou nevýhodnost, jednáme s panem Stanislavem Adámkem o úpravě smlouvy právě v oblasti, kde všichni členové rady upozornili na nesrovnalosti při rozdělení zisku," uvedl člen představenstva městské firmy Jan Adámek. Zdůraznil, že jde jen o shodu jmen s vlastníkem ochranné známky.

K tomu, jak smlouva vznikla, se podle svých slov nemůže vyjádřit, protože na Výstavišti pracuje teprve od počátku roku a v době jejího uzavření tam nebyl.

Vyhnánek ve středu současně napsal všem radním několikastránkový dopis, který má deník Aktuálně.cz k dispozici. V něm upozorňuje i na další zakázky, které podepisoval i sám Adámek a které jsou podle něj podezřelé. Jde zejména o opravu památkově chráněné Bruselské cesty - Výstaviště si podle Vyhnánka objednalo jen za duben a květen od firmy Light Communication "skrz několik rozdělených zakázek" stavební práce za více než milion korun.

Stavět má PR firma

Light Communication přitom vznikla před dvěma lety a se stavebnictvím nemá žádné zkušenosti. Na svém webu uvádí, že poskytuje PR a komunikační služby - její majitelkou je bývalá novinářka Petra Hátlová, která tento týden nastoupila jako mluvčí společnosti Cermat.

Adámek přiznává, že pro Light Communication skutečně odsouhlasil několik drobných zakázek. "Je na seznamu firem, které mohou poskytovat drobné dokončovací práce. Byla vysoutěžena na základě poptávkového řízení," uvedl s tím, že uvedená řízení mají na starosti vedoucí oddělení a on vše schvaluje.

Rozpory mezi tím, co firma pro pražské Výstaviště dělá a co o sobě sama uvádí na webu, Adámek nedokáže vysvětlit.

Pozoruhodné je, že ve stejný den, kdy Vyhnánek poslal uvedený dopis pražským radním, firma své internetové stránky vypnula. Je ale možné je dohledat v internetovém archivu. Hátlová v pátek nebrala telefon.

Čekám, že se to vysvětlí, říká Krnáčová

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) po SMS vzkázala, že s Vyhnánkem již mluvila a jeho rozhodnutí o odstoupení plně respektuje. O věcech, na které dozorčí rada upozornila, prý bude chtít mluvit s vedením Výstaviště. "Očekávám, že vedení je kompetentní a ta nařčení vyvrátí nebo vysvětlí," uvedla Krnáčová s tím, že se jí nechce věřit, že by se předseda dozorčí rady o akci PragueCon, o níž se mluví několik měsíců, dozvěděl teprve před několika týdny. "Pak zřejmě svou práci nedělal dobře," napsala.

Vyhnánek tvrdí, že Výstaviště dozorčí radě informace o akci nedávalo. "O tom, jak to má být velká akce a že má mít rozpočet 40 milionů, jsme se dozvěděli až v průběhu května z médií. Nebylo to ve finančním ani obchodním plánu Výstaviště Praha," reaguje Vyhnánek a poukázal i na to, že právě proto, že firma nedala smlouvu do registru smluv, nevěděli o ní.

Vyhnánek má navíc pochybnosti, zda Výstaviště dokáže uvedenou akci, jíž se má podle primátorky Krnáčové účastnit 70 tisíc lidí a má stát 50 milionů korun, coby městská firma kvalitně zorganizovat. Nikdy to prý totiž nedělala.

"Společnost Výstaviště Praha historicky pořádala akce s rozpočtem v řádech stovek tisíc korun a své příjmy primárně generovala z pronájmu," popsal v dopise radním.