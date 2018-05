Lidi nás prosí o poslední jízdu, říká majitel horské dráhy. Po 45 letech v Praze na Výstavišti končí

před 7 minutami

Pražské Výstaviště čekají velké změny. Do června z něj mají zmizet mimo jiné staré atrakce, které na stejném místě stojí už desítky let. Majitel legendární horské dráhy Cyklon Jaroslav Štaubert říká, že už se na pražské Výstaviště zřejmě nevrátí. Nemá jinou možnost než atrakci fungující od roku 1973 prodat do ciziny. A přiznává, že když mu Výstaviště nevyjde vstříc, tak ani dráhu nedokáže včas rozmontovat.

Aktuálně.cz: Kdy jste se dozvěděli, že budete muset opustit Výstaviště?

Jaroslav Štaubert: Dostali jsme výpověď 26. března v průběhu Matějské poutě, když jsme ani pořádně nemohli reagovat. Výpovědní lhůta končí 30. června.

Neuvěřitelné je, že stejnou výpovědní lhůtu má třeba obyčejný kolotoč, který zmizí za okamžik.

Žádali jsme Výstaviště o prodloužení, ale oni nám to zamítli. Přitom 14 dní jsme ztratili během poutě, kdy se to rozmontovávat nedalo, protože by hrozilo zranění někoho z návštěvníků poutě.



Co bude s vaší horskou dráhou dál?

Momentálně ještě jezdí. My to ale musíme stůj co stůj prodat. V neděli se na ni mají dorazit podívat lidé z Německa. Chci, aby se zachránila dráha a také my. Prodej je nejlepší řešení. Aby fungovala aspoň někde a nepřišla vniveč. Ti Němci jsou na transporty větších atrakcí lépe připravení.

Proč ji nerozmontujete a někde neuskladníte?

Oni nám dali výpověď v tak šibeničním termínu, že není vůbec šance, abychom si našli něco na uskladnění.

My bychom si dráhu rádi nechali a zase postavili, ale v klidu. Rozhodně to nechceme řešit ve stresu. Když to do konce června nestihneme, tak platíme dál nájem a za každý den prodlení musíme zaplatit 5 tisíc smluvní pokutu.



Není šance, že dráha zůstane v Česku?

Podívejte se, ani to ruské kolo nezůstane v Česku. Pan Kočka ho prodal do Polska. Tady u nás jsou poutě malé a tyhle velké atrakce se tam prostě nevejdou. Navíc to nejde postavit na pole. To musí být v naprosté rovině. Na Výstavišti byl vlastně jediný stabilní park.



Už jste tu dráhu někdy rozebírali?

Jen jednou, když v roce 1982 cestovala do Sovětského svazu, ale tehdy to jelo po železnici a s transportem tady pomáhali zaměstnanci z celého parku.



Kolik stojí taková horská dráha?

Německý klient nabízí dva miliony, ale já bych to za takovou cenu vůbec neprodával, kdybych nebyl v takovém časovém presu. Měli jsme zájemce i z Polska, ale oni se sem v sezoně prostě nedostanou.



Jak si celou tu situaci s výpovědí smlouvy vysvětlujete?

Výstaviště je rozhodně velmi horká půda, takže to asi bude nějaká politická šachovnice.



Vy byste měli zájem se na Výstaviště vrátit?

Už se asi nevrátíme. Pro nás to končí. Když všechno dobře dopadne, tak termín vystěhování stihneme a natrvalo zmizneme. Já ani nemám čas myslet na to, co budu dělat. Já musím myslet na to, co dělám teď.

Kolik ještě mají návštěvníci času, aby se u vás svezli?

Oni nás tady lidi prosí, aby se ještě mohli svést. Tak jsme je svezli zadarmo. Budeme jezdit ještě tak týden nebo dva a pak už to musíme začít rozebírat.

Často jezdí lidi z Moravy, oni si pamatují ještě ze spartakiády. Na Moravu by to hrozně chtěli, ale zajistěte transport a demontáž v tak krátkém čase.



Mrzí vás to?

Ano, mrzí. Myslím, že tohle si ta dráha nezasloužila. Je jediná v republice a je stále bezproblémová. Například v Budapešti mají dřevěnou horskou dráhu hned vedle zoo. To město na ni naprosto nedá dopustit.

Tohle to je zánik tradice. Až to zmizí, tak sem plno lidí ani nepůjde. Vždyť sem chodí hlavně kvůli té horské dráze.

