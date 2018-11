Muž v Praze postřelil psy, kteří mu vběhli na pozemek. Zadržela ho zásahová jednotka

Aktualizováno před 50 minutami

Muž v pražských Nebušicích ve čtvrtek odpoledne postřelil dva psy, kteří mu údajně vběhli do zahrady. Následně střelce zadržela zásahová jednotka a muž podstoupí psychiatrické vyšetření. Na webu policie to oznámil policejní mluvčí Jan Rybanský. Operátor tísňové linky přijal před 13:00 oznámení, že neznámý muž v Nebušicích zastřelil psa. Policisté pak na místě zjistili od svědků, že muž skutečně střílel, a poté odnesl do jednoho z domů psa. Hlídky proto zajistili kolem domu prostor, aby nebyli ohroženi lidé v okolí. Jednoho ze psů muž zranil vážně. "Následně na místo dorazila i pražská zásahová jednotka, které provedla násilný vstup do obydlí, kde podezřelého muže zadržela," uvedl Rybanský.

Několik policejních jednotek dnes zasahovalo při střelbě v pražských Nebušicích.https://t.co/45zc9A4JHI pic.twitter.com/KlslY7S31d — Policie ČR (@PolicieCZ) November 1, 2018