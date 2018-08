Muž v Holešovicích brutálně napadl a znásilnil sousedku, hrozí mu výjimečný trest

Kriminalisté jeho počínání vyhodnotili nejen jako znásilnění s těžkou újmou na zdraví, ale také jako pokus o vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem.

Praha - Mladíkovi, který loni v pražských Holešovicích napadl svou sousedku, hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Kriminalisté jeho počínání vyhodnotili nejen jako znásilnění s těžkou újmou na zdraví, ale také jako pokus o vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem. Z obžaloby vyplývá, že muž je recidivista a nyní si za mřížemi odpykává jiný trestný čin.

U napadení v domě nedaleko holešovické tržnice zasahovali policisté 28. listopadu 2017. Tehdy zveřejnili, že do bytu, odkud se ozývalo volání o pomoc, museli vniknout násilím. Útočníka na místě zadrželi, napadenou ženu převezli záchranáři do nemocnice s vážnými zraněními.

Podle obžaloby si šestadvacetiletá dívka, která se do domu nastěhovala pouze měsíc před incidentem, vytrpěla hodinu a půl hrůzy a dodnes si nese zdravotní následky. O tři roky mladšímu sousedovi, kterého zběžně znala, otevřela dveře poté, co jí nalhal, že přišel vrátit dluh za svého spolubydlícího. Podnapilý mladík ženě údajně okamžitě přiložil nůž na krk a donutil ji, aby s ním odešla do jeho bytu. Tam jí nejprve řekl, že ji chce "jenom znásilnit", což udělal.

Poté však podle obžaloby dívce začal vyhrožovat smrtí. "Ptal se jí, zda ví, že ji dnes zabije," uvedla státní zástupkyně. Pak sousedku podle obžaloby znovu velmi brutálně znásilnil, a když začala křičet bolestí, bil ji pěstmi do obličeje, hrudníku i břicha a rdousil ji tak, že na chvíli ztratila vědomí. Navíc ji v intimních partiích pořezal nožem, jehož čepel měřila přes 20 centimetrů. Ostatní nájemníci, kteří z bytu slyšeli rány a naříkání, pak zalarmovali policii.

Mladík tvrdí, že v daný den pil rum a chtěl se zabít, protože se pohádal s přítelem. Následně si údajně vzpomíná až na příjezd policistů a neví nic o tom, že by se s napadenou ženou setkal, natož že jí ublížil.

Zbitá dívka měla zpřelámanou čelist, zlomenou jazylku, rozsáhlé podlitiny v obličeji, řeznou ránu na krku a další velmi bolestivá zranění. V nemocnici ji museli uvést do umělého spánku a napojit na umělou plicní ventilaci, protože hrozilo, že se kvůli otoku krku udusí.

Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci ve čtvrtek potvrdila, že soud už obžalobu obdržel. Termín hlavního líčení prozatím nestanovil.