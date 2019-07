Místo Karlínských kasáren zvažuje Praha přestěhovat úředníky na poštu v Jindřišské

před 1 hodinou

Praha opustila úvahy přestěhovat své úředníky ze Škodova paláce do Karlínských kasáren. Zjistila totiž, že upravit památkově chráněný objekt na sídlo úřadu by bylo neefektivní a navíc by se tam vešel jen zlomek jejích zaměstnanců. "To téma bylo otevřeno dřív, než jsme měli důkladnou analýzu," připustil radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Do areálu kasáren by se totiž vešlo jen 200 až 300 úředníků. Jen ve Škodově paláci jich sídlí 1200, dalších 700 pak v jiných budovách ve městě. Škodův palác však musí město v roce 2028 opustit, a proto za něj hledá náhradu. "Kasárna neřeší problém hledání budoucího sídla magistrátu. Je to krásný areál, ale pro nás neupotřebitelný z různých limitů, co se tam dá nebo nedá vybudovat z hlediska památkové péče," konstatoval Chabr. Nyní se ale městu naskytla další možnost - historické sídlo České pošty v Jindřišské ulici těsně vedle Václavského náměstí. Ztrátový státní podnik už dříve uvedl, že by se areálu budov v centru metropole chtěl zbavit. A nyní je nabídl hlavnímu městu, spolu s některými dalšími svými budovami, třeba v přilehlé ulici Politických vězňů. Obrazem: Karlínská kasárna novým žižkovským nádražím? Plány jsou velkolepé, podívejte se prohlédnout galerii Podle Chabra již proběhla s vedením pošty první jednání. "Byly nám předány technické výkresy a odbor strategických investic nyní počítá, jestli se tam vejdeme, jaké jsou náklady na provoz a rekonstrukci, abychom zjistili, zda to má vůbec smysl," řekl radní. Podle něj není důležitá jen velikost, ale i budoucí investice do údržby areálu a energetická náročnost. Staré areály mají nevýhodu Jakou sumu státní podnik po městu požaduje, Chabr zatím nechtěl říct. Jeden ze základních propočtů je ten, kolik budou náklady na jednoho úředníka a náklady na budoucí údržbu. "Staré areály mají obrovskou nevýhodu - náročnost metrů čtverečních na jednoho člověka," podotkl Chabr. Karlínské kasárny přitom město mohlo získat zdarma. Nápad přestěhovat úředníky do kasáren vznikl během loňského roku, kdy premiér Babiš začal mluvit o plánech na výstavbu nové vládní čtvrti v Letňanech. Na to by ovšem potřeboval změnit územní plán a zejména získat některé pozemky, jejichž část vlastní hlavní město. A primátor Zdeněk Hřib (piráti) vytáhl návrh, že by město mohlo souhlasit, kdyby mu stát převedl kasárny, zaplatil dobudování Městského okruhu a zřídil v Letňanech nemocnici. Pobočka České pošty v Jindřišské ulici | Foto: Libor Fojtík Město navíc nadále zvažuje jako hlavní možnost postavit úplně nový areál na Smíchově v lokalitě Na Knížecí, kde k tomu má i potřebné pozemky. "Tato varianta zatím vypadá nejlépe, ten pozemek kapacitně vyhovuje," řekl Chabr. V tomto případě je ale problém čas. Město by totiž muselo změnit územní plán, připravit soutěž a vysoutěžit dodavatele. "A všichni víme, že stavba v Praze trvá v průměru devět let," podotkl radní. Bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) zvažovala i další možnosti - pokusit se prodloužit stávající nájemní smlouvu Škodova paláce nebo postavit nové sídlo na Florenci. Dokonce si nechala udělat před více než rokem studii, která tři tehdejší hlavní varianty - Smíchov, Florenc a prodloužení nájmu Škodova paláce porovnávala. Nakonec ji ale z projednávání stáhla. Podle informací Hospodářských novin byla totiž ve výpočtech špatná vstupní data, například chyběly náklady na potřebné stěhování. Neřekl bych, že nám premiér peníze na stavbu metra slíbil, ale říkal jsem mu, že bez toho to nepůjde, popsal pondělní schůzku Zdeněk Hřib. | Video: Daniela Drtinová | 18:18