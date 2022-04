Z Koněvovy ulice může být Hartigova. Přejmenování má podporu, radnice se zeptá lidí

Po změně názvu části Korunovační ulice v Praze 6, kde sídlí ruská ambasáda, na Ukrajinských hrdinů, má k přejmenování blízko další z ulic hlavního města – Koněvova. Shodla se na tom pražská místopisná komise i radnice Prahy 3, kde se ulice pojmenovaná po sovětském maršálovi nachází. Zjišťovat ale bude ještě názor místních. Na jejich nesouhlasu dřívější návrhy na přejmenování ztroskotaly.

"S takovými návrhy (na přejmenování) se nesetkáváme poprvé, zato ale za úplně jiné situace než v předešlých případech. Komise se v diskusi přiklání k názoru, že Koněvova ulice by měla být přejmenována," stojí v zápise z březnového jednání místopisné komise rady hlavního města.

Na nutnosti přejmenování se shodli všichni členové komise. Tvoří ji odborníci, zaměstnanci magistrátu a čtyři zastupitelé, z ANO, ODS, Pirátů a Prahy sobě. Stanovisko komise je při pojmenovávání i přejmenovávání ulic klíčové. Členové diskutovali také o tom, jak by se ulice mohla nově jmenovat. Shodli se ale, že nejprve osloví radnici Prahy 3, pod kterou "Koněvka" spadá.

Radní městské části si začátkem dubna nezávisle na komisi záměr změnit název taktéž odsouhlasili. Ulice by se podle nich nově mohla jmenovat Hartigova podle prvního starosty Žižkova.

"Historie i současné dění ukazují na rizikovost pojmenovávání ulic po osobnostech vojenského a politického života komplikovaného 20. století. Na druhou stranu má Praha 3 velký dluh vůči osobnosti, která se bezpochyby pozitivně zapsala do historie Žižkova, a tou je Karel Hartig, stavitel, první starosta Žižkova, vlastenec a všestranně činorodý člověk," řekl k tomu radní pro kulturu a strategické plánování Prahy 3 Pavel Křeček. Žijící rodina Karla Hartiga už k využití jména dala souhlas.

Radnice teď bude zjišťovat názor lidí, kteří v ulici žijí nebo podnikají. Se 3,5 kilometru jde o nejdelší ulici v Praze 3 i jednu z nejdelších v celé Praze. Je v ní přes 250 čísel popisných a žije v ní zhruba sedm tisíc lidí. Debaty o změně názvu se v této městské části vedou mnoho let. Nikdy ale nebyly dotaženy do konce právě proto, že by to znamenalo výměnu občanských průkazů a dalších dokladů pro spoustu lidí.

Komise řešila, zda ulici rozdělit

Podle radního Křečka si městská část všechny komplikace s tím spojené uvědomuje. "Proto chceme zahájit rozsáhlou informační kampaň a hledat co nejschůdnější a pro občany maximálně komfortní způsob řešení," představil Křeček. Ujistil, že pokud by ke změně názvu skutečně došlo, lidé by nemuseli platit poplatky spojené s výměnou občanského průkazu a změnou údajů v registru vozidel. Na úřadě by prodloužili otvírací dobu i přes víkend.

Názor obyvatel s trvalou adresou a firem, které v Koněvově ulici sídlí, si budou zjišťovat v květnu dotazníkovým šetřením. Teprve potom by návrh nového názvu předložili zastupitelstvu městské části a následně místopisné komisi. Vzhledem k tomu, že komise se už v březnu pro přejmenování vyslovila, lze očekávat, že by souhlasila znovu. Pak by návrh předložila radě hlavního města ke konečnému rozhodnutí.

Členové místopisné komise diskutovali také o tom, že je Koněvova ulice příliš dlouhá a bylo by vhodné ji rozdělit. Jeden ze členů navrhl prodloužit současnou Husitskou ulici až k Jana Želivského a východní část Koněvovy přejmenovat na Žižkovskou nebo Jarovskou.

S touto variantou ale radnice Prahy 3 nepočítá. "To by se musely nově přečíslovávat domy, protože každá ulice začíná od jedničky. Pokud by se měnily čísla orientační, tak by to bylo administrativně pro lidi ještě náročnější," dodal Křeček.

Koněvova ulice svůj název získala po maršálu Koněvovi, který se na konci druhé světové války účastnil osvobození Prahy, severních, středních a východních Čech. Jak ale ukázalo bádání historiků, v 50. letech Koněv potlačil maďarské povstání, podílel se v roce 1961 na výstavbě Berlínské zdi a v létě 1968 zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Ruská ani Moskevská se přejmenovávat nebude

Komise se zabývala i návrhy na přejmenování dalších pražských ulic, jako je Ruská nebo Moskevská. "V diskusi, která následovala, převládal názor, že by se tyto názvy odstraňovat neměly," píší dále v zápisu z březnového zasedání. Komise své stanovisko zdůvodnila tím, že většinou jde o názvy zeměpisné, a proto není k přejmenování důvod.

Přejmenovávání ulic s názvy, které souvisejí s Ruskem, teď řeší města po celé republice. V Praze od pátku u ruské ambasády nově místo Korunovační ulice visí cedule s názvem Ukrajinských hrdinů. Praha pojmenovala i navazující most, který byl dosud také součástí Korunovační ulice. Nese název Skakunův most, podle ukrajinského vojáka Vitalije Skakuna, jenž se obětoval při odpalování mostu, a zastavil tak ruský útok na město Cherson.