Na okraji Prahy naháněli kance, jeden vběhl na zahradu a kousl muže do nohy

před 8 hodinami

Při naháňce na východě Prahy vběhl jeden z divočáků do zahrady, kde pokousal muže do nohy. Sanitka muže poté odvezla do nemocnice na šití. Myslivci poté kance zastřelili společně s dalším divočákem. Pražský magistrát v posledních dnech apeloval na myslivce, aby zvýšili počet odstřelů, bylo totiž zaznamenáno několik případů, kdy napadli psy. Podle předsedy mysliveckého sdružení Horní Počernice však divočáci nebezpeční ani přemnožení nejsou.

Dnešní naháňky se zúčastnila třicítka střelců. "Obstoupí se leč, řada střelců a honců lečí prochází a vyhání zvířata," popsal postup Moravec. Dva divočáky skolil jediný lovec, a to nad Dolními Počernicemi.

"Měli jsme trochu nepříjemný případ, že jeden divočák vběhl do zahrady a škrábl do nohy pána, který ho tam chtěl ukáznit. Pána pak odvezli do nemocnice na šití," dodal myslivec. Neobvyklé zranění zaznamenala na svém twitterovém účtu i pražská záchranná služba. "Divočák v chatové oblasti v Dolních Počernicích kousl muže do nohy! Záchranáři muže ošetřili a převezli na chirurgii," napsala.

Neobvyklé zranění:

Divočák v chatové oblasti v Dolních Počernicích kousl muže do nohy! Záchranáři muže ošetřili a převezli na chirurgii NB. — ZZS HMP (@zzshmp) February 18, 2017

Moravec si nicméně nemyslí, že by divoká prasata představovala na východě Prahy vážnější problém. Pokud by prý byla skutečně přemnožená, myslivci by jich spatřili více. Na lidi prý navíc sama nezaútočí. "Zvěř je plachá a před člověkem uteče. Může běžet směrem k vám, to ale neznamená, že vás chce napadnout. Mohlo by se to stát, jen kdyby bylo prase poraněné," tvrdí.

Prasata v Praze v uplynulých týdnech několikrát napadla psy. Podle Moravce to ale rozhodně není tak, že by se divočáci na psy sami vrhali - zaútočí, pokud pes například vběhne do houštiny, kde odpočívají.

Potíže s divočáky hlásí Praha 14, Horní a Dolní Počernice a Běchovice, problémy jsou prý zejména v lesoparku Čihadla a parku U Čeňku. Radnice uvažovala o pořízení pachových ohradníků, odborníci jí je ale nedoporučili používat v obydlené zástavbě. Odpuzovací látka je totiž založena na lidském potu, na který jsou zvířata ve městě zvyklá, a ohradník by tak byl neúčinný. Magistrát myslivcům pohrozil vypovězením nájmu honitby, pokud situaci rychle nevyřeší.

autor: ČTK