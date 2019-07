před 10 minutami

Policisté zasahovali při střelbě v Kostelci nad Labem. Jedna žena je zraněná a vrtulník ji přepravil do nemocnice. Potvrdila to mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Policejní mluvčí Michaela Richterová uvedla, že si případ přebírá středočeská kriminální policie. Podle informací ČTK zřejmě šlo o pokus o vraždu. Policie vyjížděla k nahlášené střelbě v podvečer. Na místě nalezla zraněnou starší ženu. Na místo byli přivoláni i záchranáři a vrtulník. "Po nezbytném ošetření na místě ženu vrtulník přepravil do pražské vinohradské nemocnice," uvedla mluvčí záchranky.Bližší okolnosti o střelbě policie zjišťuje, policisté podle informací ČTK podezřelého zadrželi.