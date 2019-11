Výbuch v pardubické Explosii vážně zranil čtyři lidi, hořel střelný prach

Výbuch v pardubické továrně Explosia ráno vážně popálil tři lidi. Záchranáři je převezli do popáleninového centra v Praze. Čtvrtý člověk utrpěl zranění hlavy a byl převezen do nemocnici v Hradci Králové. Výbuch podle mluvčího společnosti Martina Vencla nastal ve výrobě střelného prachu. Do podniku míří ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Dva popálení mají zranění na více než 30 procentech těla a záchranáři je uvedli do umělého spánku," řekl mluvčí pardubických záchranářů Aleš Malý. "Dva jsou ve vážném stavu, jeden se středně těžkým poraněním," sdělila později mluvčí vinohradské nemocnice v Praze Jana Roubalová. Podle Vencla po 7:00 začal hořet střelný prach. Zásah hasiči ukončili asi po hodině. "Nehodu jsme oznámili báňskému úřadu, na místě je policie," řekl mluvčí firmy. Na místo neštěstí míří ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Chce vidět stav na místě, dohodnout se na dalším postupu, zjistit dopady na provoz, případně na okolí a informovat se o stavu zraněných. "Explosia je podnik stoprocentně vlastněný státem a spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Proto jsem zrušil veškerý program a jsem na cestě do Pardubic," řekl Havlíček. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové na místě výbuchu zasahují pouze podnikoví hasiči. "Od nás tam jel jen vyšetřovatel," řekla Horáková. Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát. V říjnu 2018 v areálu Explosie zničila exploze málo používaný mostek. Výbuch nikoho nezranil. Nehoda mírně omezila provoz firmy, společnost za ni dostala později pokutu od báňského úřadu.