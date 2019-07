Nepijte alkohol na ulici, v noci nehlučte. Praha se snaží zklidnit turisty

Noční klid, zákaz konzumace alkoholu na ulici a ohleduplnost k okolí. Tato tři pravidla zahrnula Praha do své kampaně, kterou cílí na turisty. Ti o zákazech mnohdy ani neví. Od příštího týdne tak budou plakáty v barech či na ulici upozorňovat na dodržování pravidel, za jejichž porušení hrozí pokuta až 400 eur.

"V Praze platí noční klid po desáté hodině a na vybraných místech je zákaz pití alkoholu na ulici. Turisti přijdou na Dlouhou třídu a můžou nabýt dojmu, že jde o nějakou party zónu. Neuvědomují si, že tam někdo normálně bydlí," uvedl Jan Štern, který má coby "noční starosta" dohlížet na regulaci nočního života v metropoli.

Pravidla jsou popsána anglicky na plakátech, stejně tak je na nich informace o případné pokutě za jejich porušení. "Jsme ve fázi, kdy se vybírají plochy, na kterých kampaň poběží. Naším cílem je centrum, Náplavka, ulice Dlouhá, ale i vstupní místa do Prahy - hlavní nádraží nebo autobus číslo 119, který přijíždí z letiště. Turisté tak na kampaň narazí hned při vstupu do města," vysvětlil Štern.

Noční starosta jedná také se soukromými podniky, do kterých turisté často míří. "Plakát by mohl být na nástěnkách nebo na WC. Chceme, aby to útočilo na lidi ze všech stran, časem přejdeme i do online prostoru," sdělil Štern.

Kampaň tří sdělení bude sloužit jako zkouška, podle výsledků pak bude popřípadě rozšířena. "Cílem už není dostat co největší množství turistů do města, ale spíše řešit negativní dopady, které turismus na obyvatelé Prahy má," dodal. Kampaň bude stát zhruba 400 tisíc.

Přispět by kampaň mohla také k tomu, aby se turisti do Prahy rádi vraceli. "Třicet procent zahraničních návštěvníků se do Prahy vrací, zbytek je v Praze poprvé a naposledy. Je potřeba, aby nejezdili pouze v sezoně, což se celkem daří. Snažíme se jim ukázat i další zajímavá místa v Praze, aby centrum nebylo tak moc přelidněné," řekl ředitel Prague City Tourism Petr Slepička.

Průzkum v rušných ulicích

K efektivnějšímu zacílení kampaně probíhá od poloviny července dotazníkový průzkum. "Dotazování probíhá v ulicích ve večerních hodinách, konkrétně od sedmi do jedné. Jsme v terénu v čase, kdy může být zábava už obtěžující. Zjišťujeme strukturu návštěvníků a také to, jaké povědomí mají o pravidlech," uvedla zástupkyně společnosti STEM/MARK Gabriela Šamanová. Průzkum potrvá do konce prázdnin, v polovině září pak vznikne závěrečná zpráva.

S výsledky průzkumu pak bude zacílení dalších kampaní podle nočního starosty jednodušší. "Nechceme všechnu odpovědnost házet na městskou policii, víme, jak je vymáhání obtížné. Turistů je velké množství, snažíme se na problémy reagovat, ale zároveň jim také předcházet," dodal.

S turisty mají problémy i další velká evropská města, například Amsterodam. Ten začal s podobnou kampaní jako první, cílil ji na Brity. Podle průzkumu se však nakonec ukázalo, že pravidla neznají ani samotní Nizozemci. "Nezastíráme, že jsme se inspirovali v jiných městech. Je to téma, které je čím dál aktuálnější, je správné, že se tomu budeme věnovat," zakončil Štern.