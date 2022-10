Detailně zmapovaná loupež v Praze. Kamery zachytily léčku, přepadnutí i dopadení

V bance na Václavském náměstí v Praze si muž v pondělí vyhlédl devětaosmdesátiletou seniorku, kterou poté sledoval až do jejího domu. Tam jí na chodbě z rukou vytrhl nákupní tašku a ukradl z ní peněženku. Díky kamerovým záznamům se ale policistům podařilo urychleně zmapovat jeho další cestu a zadržet ho ještě před tím, než stihl odcizené peníze utratit.

Jednatřicetiletý muž nejdříve seniorce v bance nabídl pomoc s obsluhou automatu na pořadové lístky a také s výběrem peněz. Poté ji pronásledoval až do jejího místa bydliště, kde se z ní snažil peníze vyloudit.

Seniorce tvrdil, že sám pracuje v bance, její vybrané peníze jsou falešné a musí mu je vrátit zpátky. Poté, co to odmítla, jí útočník nákupní tašku vytrhl. Ženu, která se snažila bránit a získat své cennosti zpět, pak odhodil silně na zem a s odcizenou peněženkou z domu utekl.

To ale ještě netušil, že kamerové záznamy postupně zachytí celou jeho akci od začátku až do konce. Kriminalisté si totiž okamžitě po nahlášení případu vyžádali záběry z banky i místa loupeže a začali po útočníkovi pátrat. Díky záznamům hned zjistili, že se po krádeži vydal do nedalekého kasina, kde ho ještě před utracením ukradených peněz stihli zadržet.

Policisté poté zjistili, že muž již využil stejné metody před deseti lety při jiném loupežném přepadení seniorky, za které byl nepodmíněně odsouzen na šest a půl roku. Nyní pachatelovi, který je již ve vazbě, hrozí desetiletý pobyt ve vězení za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.