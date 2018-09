Policie obvinila z šíření nebezpečné drogy desátého člověka, otrávilo se už 24 lidí

před 50 minutami

Policie v souvislosti se sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila desátého muže. Látkou se přiotrávilo 24 lidí, dva muži zemřeli. Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je nově obviněný sedmačtyřicetiletý muž. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. "Identifikovali jsme další možný případ intoxikací syntetickými kanabinoidy v našem regionu. Jedná o starší událost," řekla mluvčí. Uvedla, že uživatel drogy se přiotrávil 9. září. Deset obviněných je ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž.