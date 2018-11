Ostravu nakonec povede ANO s lidovci, piráty a ODS. Primátorem bude znovu Macura

Ostravu nakonec povede vítězné hnutí ANO ve spolupráci s lidovci, piráty a ODS. Koalice bude mít v 55členném zastupitelstvu převahu 35 hlasů. Primátorem bude znovu Tomáš Macura (ANO). Zástupci čtyřkoalice to dnes oznámili na tiskové konferenci.

ANO bude mít v jedenáctičlenné radě šest zástupců, po dvou bude mít ODS a Česká pirátská strana a jednoho lidovci. Primátor bude mít šest náměstků.

Náměstek Radim Babinec (ANO) bude mít na starosti majetek a veřejné zakázky, Kateřina Šebestová (ANO) bude mít jako dosud životní prostředí a Zuzana Bajgarová (ANO) investice. Andrea Hoffmannová (piráti) bude mít v gesci školství a sport, Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) dostane na starosti kulturu, sociální věci a zdravotnictví a Martin Štěpánek (ODS) finance a rozpočet.

Členy rady budou za ANO Martin Bednář a Karel Malík, za piráty David Witosz a za ODS Zdeněk Nytra, který bude mít svěřenu oblast bezpečnosti.

V krajském městě se bezprostředně po volbách rýsovalo pokračování nynější koalice mezi ANO, hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Uskupení se dohodla na koaliční spolupráci i obsazení resortů a začalo se pracovat na koaliční smlouvě. Koncem října ale hnutí ANO podepsalo koaliční smlouvu s lidovci a piráty, kteří nahradili ODS a hnutí Ostravak.

Primátor to tehdy zdůvodnil tím, že uskupení nebyla s to dohodnout se na detailech spolupráce a řešení na magistrátu se začalo spojovat s uspořádáním v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Právě tam se Ostravak a ANO nedokázala dohodnout. Už při změně partnera ale Macura naznačil, že by se koalice na magistrátu mohla ještě rozšířit.

Bezprostředně po výměně za piráty zástupci ODS a Ostravak deklarovali, že budou vystupovat jako uskupení a do případné koalice vstoupí jen společně. V sobotu ale ODS oznámila, že se dohodla s ANO a piráty na spolupráci v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a bylo jasné, že dohoda mezi ODS a Ostravakem pozbyla platnosti. Hnutí ANO tak mohlo zůstat v trojkoalici, nebo si vybrat mezi ODS a Ostravakem, klub zastupitelů ANO se přiklonil ke spolupráci s ODS.

"My jsme poctivě zvažovali všechny varianty, které připadaly v úvahu," uvedl primátor. Podle něj hlavním důvodem pro přibrání ODS byla ztráta důvěry k hnutí Ostravak. "Dokázal během několika málo dnů porušit v principu řekl bych dvě dohody," vysvětlil primátor, proč nakonec před hnutím Ostravak dostala přednost ODS. Macura přesto doufá, že s Ostravakem bude možné spolupracovat, byť zůstane v opozici. "Minulé období jsme ukázali, že chceme s opozicí konstruktivně pracovat," doplnil Macura. Připomněl, že Ano preferovalo čtyřkoalici od počátku kvůli co nejsilnějšímu mandátu v zastupitelstvu města.

V opozici skončí kromě Ostravaka i KSČM, ČSSD a SPD. Ustavující zasedání zastupitelstva se koná ve středu.

Tomáš Macura v DVTV: