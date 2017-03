Muže, který vědomě šířil HIV, poslal soud na pět let do vězení. Za stejný čin pykal už v minulosti

před 1 hodinou

Na pět let do věznice s ostrahou poslal Krajský soud v Liberci Rudolfa Martina Nováka, který je HIV pozitivní. Soud ho shledal vinným z šíření nakažlivé nemoci a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Za ohrožení tří partnerů virem HIV mohl Novák dostat až 12letý trest. I když se nepodařilo prokázat, že by některého ze svých partnerů opravdu nakazil, dopustil se stejného skutku opakovaně. Devětatřicetiletý muž o své nákaze ví od roku 2001 a v minulosti už byl za podobný čin odsouzen na 3,5 roku vězení. Novák od začátku řízení vinu odmítá a výpovědi svých příležitostných partnerů, kteří proti němu svědčili, označil za lži.

autor: ČTK