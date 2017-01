Muže obviněného z šíření HIV eskortovali do Česka. Soud ho poslal do vazby

před 9 minutami

Až dvanáctileté vězení hrozí obviněnému Zdeňku Pfeiferovi za vědomé šíření viru HIV. Soud ve středu na návrh státního zástupce muže poslal do vazby. Důvodem je obava z jeho útěku do zahraničí nebo pokračování v trestné činnosti. Pfeifer byl minulý týden zatčen na thajském ostrově Pchúket na základě mezinárodního zatykače. Do Česka byl deportován v úterý.

Ústí nad Labem – Ústecký krajský soud poslal do vazby Zdeňka Pfeifera obviněného z vědomého šíření viru HIV. "Důvodem byly obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti," řekl státní zástupce Vladimír Jan. Pfeifer se dlouhé měsíce skrýval v Thajsku, do České republiky byl deportován v úterý.

"Navrhoval jsem, aby soud vzal pana obviněného do vazby z důvodu vazby útěkové a předstižné. Soud mému návrhu v plném rozsahu vyhověl," řekl Jan. Státní zastupitelství obžalovalo Pfeifera z osmi trestných činů. Hlavní líčení zatím nařízeno nebylo. "Z těch nejzávažnějších bych jmenoval pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin šíření nakažlivé lidské nemoci. Pan obviněný je ohrožen trestní sazbou v trvání pět až 12 let," doplnil Jan.

Pfeifer byl minulý týden zatčen na thajském ostrově Pchúket na základě mezinárodního zatykače. Thajské úřady začaly po devětačtyřicetiletém muži pátrat po upozornění Interpolu.

Podle policie Pfeifer vědomě šířil virus HIV. Kriminalisté našli minimálně tři muže, se kterými měl intimní styk a nemocní jsou také. Nejmladšímu z nich bylo v době styku 13 let. Pfeifer se podle české policie dozvěděl o své HIV pozitivitě v září 2013, přesto nikoho ze svých sexuálních partnerů neinformoval. Při vyšetřování policisté zjistili, že měl styk minimálně s 23 muži. Hledal je většinou na seznamkách a jezdil za nimi po celé republice.

Policisté zaznamenali i 53 sexuálních kontaktů z doby, než Pfeifer své onemocnění zjistil. Vyslechli víc než 1000 lidí z celého Česka, řada z nich se přihlásila na základě výzvy v médiích. Přesto jsou policisté přesvědčeni o tom, že obětí bylo mnohem více.

autor: ČTK