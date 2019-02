Muž v Krkonoších uklouzl a spadl ze srázu, sáňkařka prudce bourala do stromu

Šestačtyřicetiletý muž se odpoledne v Krkonoších zřítil z prudkého srázu do potoka v údolí Bílého Labe. Muž při pěší túře uklouzl na zledovatělém sněhu. Při pádu dlouhém několik desítek metrů si poranil nohu a nemohl se hýbat. Záchranáři muže, kterému hrozilo podchlazení, zachránili za pomoci vrtulníku.

Kromě případu v údolí Bílého Labe záchranáři zasahovali v Krkonoších a Orlických horách u dalších téměř dvaceti středně a vážně zraněných turistů. Například v Janských Lázních se vážně zranila sáňkařka.

Muž šel od Luční Boudy směrem k údolí Bílého Labe. Po pádu se nacházel v obtížně přístupném terénu. Vrtulník k němu nejprve dopravil za pomoci lanového podvěsu lékaře spolu s hasičem - leteckým záchranářem. Ti mu spolu se záchranáři horské služby poskytli rychlé ošetření a zafixovali jej do transportní sítě. V ní zraněného spolu s lékařem a hasičem vrtulník přenesl na stanoviště horské služby.

"Tam záchranáři mohli zraněnému poskytnout veškerou potřebnou péči, zejména tepelný komfort a léky proti bolesti," uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák. Vrtulník pak muže převezl do hradecké fakultní nemocnice.

Sáňkařka vyletěla z trati

V Janských Lázních jednadvacetiletá žena při jízdě na saních vylétla z trati a ve vyšší rychlosti narazila do stromu. "Záchranáři ji přepravili vrtulníkem do nemocnice s podezřením na poranění pánve," uvedl Novák.

V Deštném v Orlických horách záchranáři z opočenské výjezdové základny ošetřovali šestnáctiletého cizince s poraněním pánve a nohy. "Další vážný úraz dolní končetiny ošetřila posádka z Vrchlabí v areálu Herlíkovice dvanáctileté dívce. Zraněná po ošetření skončila na chirurgii nemocnice v Jilemnici," informoval Novák.

V Krkonoších od pátku platí výstraha před zledovatělým terénem. Ledovaté jsou hlavně turistické cesty a běžkařské trasy ve vyšších partiích hor. Lidé by při túrách měli být velmi opatrní. "Vytvořily se souvislé ledové plochy a pohyb po nich je velice obtížný a nebezpečný," varoval náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Turisté by se podle něj neměli ho hor vydávat bez náležité obuvi, používat by měli takzvané nesmeky.