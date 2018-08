V rybníku Nesyt uhynulo možná až 100 tun ryb, škody půjdou do milionů

před 47 minutami

V rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo kvůli suchu podle aktuálních odhadů možná až 100 tun ryb. Jednatel obhospodařujícího Rybářství Hodonín Oldřich Pecha v sobotu řekl, že se obává, že lekly všechny ryby. V rybníku je jich nasazeno skoro 150 tisíc. Podle Pechy půjdou škody do milionů korun. Důvodem úhynu ryb je sucho, horko a snížená hladina rybníka, což způsobilo nedostatek kyslíku ve vodě. Na místě je 22 pracovníků rybářství, kteří leklé ryby odstraňují. Rybářství situaci řeší od pátku, to vylovilo 20 tun leklých ryb. Původně Pecha odhadoval, že bude uhynulých ryb okolo 40 tun. "Dnes už víme, že to bude horší, ne-li kompletní vyhynutí. Doufáme, že alespoň část přežila," říká Pecha.