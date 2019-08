V Brně se srazil autobus MHD s autem, nejméně šest lidí se zranilo

Při srážce autobusu a osobního auta se odpoledne v Brně zranilo šest lidí. Všechna zranění byla zranění lehká. Hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat. V autobuse jelo kolem 30 lidí.

Nehoda se stala v ulici Lány. "Pět lidí se zranilo v autobuse, kde bylo téměř 30 cestujících. Jeden člověk se zranil v autě," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Záchranáři měli na místě čtyři vozidla. "U všech šesti pacientů byla lehká zranění jako tržné rány, bolesti hlavy či zad nebo pohmožděniny," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Řidiče osobního vozu nechali záchranáři po ošetření na místě. Dvě ženy převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny, další ženu a muže do Fakultní nemocnice Brno a poslední ženu do Nemocnice Milosrdných bratří.

Nehodu na místě vyšetřují policisté. "Komunikace je uzavřena, kolegové z dopravních nehod a z dopravního inspektorátu věc na místě řeší. Podle prvotních informací mělo osobní auto přejet do protisměru a střetnout se s autobusem," řekl deníku Aktuálně.cz policejní mluvčí Pavel Šváb.