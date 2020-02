Zlaté cihly, medaile i mince. Pošťačka podvodně objednala cennosti za stovky tisíc

Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni opět o něco zvýšil. Vyplývá to ze statistiky, kterou ČTK poskytlo německé ministerstvo vnitra. Zatímco mezi lednem a listopadem 2018 spolková republika na svém území zachytila 3931 migrantů, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo 3979. Více jich do Německa přišlo už jen z Rakouska. V případě Rakouska ale stejně jako u prakticky všech ostatních sousedních zemí loni počet nelegálních překročení hranic klesl.

Celkem loni Německo za prvních 11 měsíců registrovalo 36 654 nelegálních přechodů hranic migranty, zatímco o rok dříve jich bylo ještě 38 580. To odpovídá meziročnímu poklesu zhruba pět procent.