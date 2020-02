Veřejnost pomohla dopadnout podvodníka, který okradl staršího muže o 22 milionů

Policie zadržela šestapadesátiletého podvodníka, který v roce 2017 nenastoupil do vězení. Muž byl v minulosti odsouzen k šesti letům vězení za to, že se s několika komplici naboural do účtu čtyřiasedmdesátiletého muže a pěti transakcemi ho připravil o více než 22 milionů korun.

Na Vladimíra Jechorta byl podle Křížové vydán od listopadu 2017 příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a evropský zatykač. "Díky poznatkům od veřejnosti se kriminalistům čtvrtého policejního obvodu podařilo dva roky hledaného muže vypátrat. Hledaný se pohyboval ve středních Čechách a pod jinou identitou," uvedla mluvčí pražských policistů Hana Křížová. Jechort má za sebou podle mluvčí bohatou trestní minulost, odsouzen byl i za trestný čin vydírání. V roce 2010 totiž unesl devětačtyřicetiletého muže. V kufru auta ho odvezl na předem určené místo v Praze. Soudy v tomto případě kvůli odsouzení za podvod upustily od potrestání.