Nejvíc Brňanů chce nádraží pod Petrovem. Místo je blízko centra i MHD

před 5 hodinami

Varianta, která vyšla z průzkum jako vítězná, by znamenala přesunutí současného nádraží směrem ke skladištím Malá Amerika.

Brno - Nejvyšší míru přijatelnosti - pro 64 procent - má mezi obyvateli Brna to, aby bylo modernizované hlavní nádraží pod Petrovem. Jde o variantu, která by znamenala nové nádraží mírně posunuté od současného směrem ke skladištím Malá Amerika.

Varianta u řeky, tedy odsun na místo dnešního dolního nádraží, má míru přijatelnosti 49 procent, vyplývá z výzkumu mínění, který zpracovala pro vedení Brna agentura Focus na vzorku zhruba 1000 lidí bydlících v Brně. V průzkumu, operovala i se současným nádražím, přestože do budoucna nebude stačit narůstajícímu provozu a bez nového nádraží se Brno neobejde. Současné nádraží má přitom podle průzkumu míru přijatelnosti 58 procent.

Vedení Brna dostalo výsledky teprve v pátek a v pondělí dopoledne se sejde, aby mu ho agentura prezentovala. Teprve poté chtějí politici výsledky komentovat. V koaliční smlouvě mají zanesenou větu o tom, že budou podporovat nádraží, které má podporu veřejnosti.

Podle náměstka Matěje Hollana (Žít Brno) by se měli radní shodnout, jak budou výsledky interpretovat. Většina politiků už však v předchozích dnech prezentovala svá stanoviska po prostudování studie proveditelnosti, kterou si nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty a která označila obě varianty za uskutečnitelné s podobnými náklady na stavbu i na provoz. Zastupitelé mají definitivně rozhodnout 27. února.

Jihomoravský kraj v lednu podpořil odsun hlavního nádraží k řece, pro stejnou variantu se tento týden vyslovilo zastupitelstvo městské části Brno-střed. Brno se teprve vyjádří. Rozhodnutí kraje a města je ale pouze doporučení vládě, která nakonec o poloze nového nádraží rozhodne.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) se řešení rekonstrukce brněnského železničního uzlu blíží k odsunu nádraží do míst dnešního dolního nákladového nádraží. Po dnešním jednání s vedením Jihomoravského kraje a brněnským primátorem Petrem Vokřálem (ANO) také řekl, že doufá, že po rozhodnutí už nebudou nespokojené skupiny modernizaci uzlu blokovat.

Pokud se lidé ve výzkumu agentury Focus měli přiklonit jen k jedné variantě, bylo pro současné nádraží 35 procent, 31 procent pro Petrov a 24 pro odsun k řece. Podle autorů výzkumu lidé výrazně nepreferují ani jednu z variant. Výsledky lze však podle nich číst i tak, že 66 procent lidí je pro zachování nádraží v blízkosti centra. Při stanovování tří priorit pro rozhodnutí o novém nádraží byla blízkost centra nejakcentovanější. Podle výzkumníků se jeví Petrov jako nejvíc konsensuální.

Z výzkumu vyplývá, že velká část lidí nepreferuje jen jednu variantu. Více příznivců odsunu k řece by akceptovalo Petrov než opačně. Z výzkumu vyplynulo i to, že polovina lidí se necítí být dostatečně informovaná. Poté, co se seznámili s výhodami a nevýhodami variant, vzrostla podpora Petrovu, podpora odsunu k řece zůstala stejná. Z lidí, kteří se cítí být informováni, chtělo nádraží u řeky 36 pct a variantu Petrov 31 pct.

Lidé, kteří se vyslovili pro Petrov, vidí největší přednost v blízkosti centra a dobře dostupné MHD. Přednosti varianty odsunu k řece vidí v moderním nádraží a dostatku prostoru pro stavbu. Příznivci Petrova se také bojí vylidnění centra, zániku obchodů a služeb. Příznivci odsunu k řece se zase obávají nedostatečného rozvoje města do jižního centra. Odsun k řece je pro lidi nepřijatelný kvůli velké vzdálenosti, špatné dostupnosti a návaznosti MHD. U Petrova není podle výzkumu žádné silné téma pro jeho odmítnutí. Objevuje se obava vázaná na cenu a realizaci stavby.

"Preference variant hlavního nádraží naopak není statisticky významně závislá na dopravním chování," uvádějí výzkumníci. Jen 28 procent dotázaných jezdí vlakem aspoň jednou měsíčně. Při cestě na nádraží používá přes 80 procent lidí MHD.

Varianta odsunu nádraží k řece má podle studie SŽDC přednosti ve větší připravenosti a možnosti dřívější stavby, a tedy aspoň částečném využití evropských peněz. Nevýhody jsou v riziku nedostavění městské dopravní infrastruktury. Ze studie také vyplývá, že k nádraží bude z větší části města dále a pojede k němu méně linek MHD. Výhodou Petrova je zachování přestupních vazeb MHD a nižší náklady na stavbu i provoz městské infrastruktury. Nevýhodou je nepřipravenost a nejistota při přípravě a také omezení železničního provozu při přestavbě nádraží za provozu.

Výsledky svého vlastního průzkumu dnes představil také Svaz cestujících ve veřejné dopravě (SCVD). Podle něj skoro 78 procent lidí, kteří dojíždějí do Brna vlakem, dává přednost tomu, aby nové hlavní nádraží bylo Pod Petrovem, tedy blízko současné polohy.