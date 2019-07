Metrová krajta v noci překvapila rodinu z Brna. Škrtiče museli odchytit strážníci

Do bytu rodiny s malým dítětem v Brně-Řečkovicích vlezla v noci na středu metrová krajta královská. Škrtič se dovnitř dostal patrně dveřmi do zahrady, zatím ale není jasné, odkud se vzal. Krajtu odchytili strážníci.

Muž se ženou se podle mluvčího probudili kolem druhé hodiny v noci a zjistili, že uvnitř bytu mají exoticky vyhlížejícího hada. "I se svým malým dítětem proto rychle odešli z domu a dočasné útočiště našli u sousedů," popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Ještě předtím ale stihli zavřít dveře do zahrady, jimiž se plaz do místnosti pravděpodobně dostal. Tím zabránili jeho úniku do volného prostoru za domem. Z bezpečí potom zavolali na tísňovou linku městské policie. Odchytový pracovník v bytě mladé rodiny našel přibližně metrovou krajtu královskou, chytil ji s použitím speciálních kleští a vaku.

"Škrtiče převezl služebním vozidlem a zprostředkoval jeho předání do záchranné stanice. Odkud se dospělý samec krajty na pozemek u řečkovického domu dostal, zatím není jasné," uvedl mluvčí.

Strážníci evidují během roku zpravidla pouze jednotlivé výjezdy k odchytům hadů. Většinou jsou to nejedovaté užovky, například užovka červená. Její kousnutí je pro člověka prakticky neškodné, ale svým výrazným zbarvením vzbuzuje tento had u mnoha lidí strach.

Brněnští strážníci odchytávali krajtu i v roce 2010 před bystrckým obchodem. V letech 2011 a 2013 zajistily hlídky městské policie v Židenicích a ve středu Brna také hroznýše královské.