Mamba zelená našla domov u muže, který ji v Hlubočepích odchytával

Smrtelně jedovatý had mamba zelená, který začátkem října nejspíš uštkul svou majitelku a poté uprchl, nalezl útočiště u herpetologa Tomáše Bublíka, jenž ho v pražských Hlubočepích odchytil. Odborník informaci zvěřejnil na svém facebookovém profilu společně s fotografií.

Mamba si po svém říjnovém úprku rázem získala pozornost médií a stala se takřka hvězdou sociálních sítí. Mnozí si tak přáli vědět, jak její příběh skončil. Útočiště jí nabízela například pražská zoo, nakonec si ji však ponechal herpetolog Tomáš Bublík. Informaci potvrdil serveru Lidovky.cz. Přesun do volné přírody by podle něj byl logisticky příliš náročný, a nepřipadal tak v úvahu.

"Had má příběh, stál mě spoustu času, úsilí a peněz, tak jsem se rozhodl, že ho takto jako solitéra vystavím," odůvodnil Bublík pro Lidovky.cz rozhodnutí ponechat si mambu. "Zvířata v bytě běžně nemám, tohle je jediné. Zaslouží si hezkou pozici, takhle ho mám na očích," doplnil. Jedovatého plaza si vystavil do terária nad psací stůl.

Podle něj jde o jedno z nejbezpečnějších možných terárií, jehož konstrukce je zhotovená z tažené oceli, a je zabezpečeno řadou ochranných prvků. "Kdyby ji chtěl někdo rozbít kladivem či se do ní dostat násilím, tak se mu to nepodaří," přiblížil herpetolog. Nehrozí tak podle něj, že by had znovu utekl. Dožít se může až dvaceti let.

Plaz je podle Bublíka "pošramocený" a bude potřebovat spoustu času, aby se zcela zotavil. Zda je jeho stav způsobený situací při pátrání v Hlubočepích, či následkem dřívějšího nešetrného odchytu v Africe ale říci nedokázal.

Mamba zelená uštkla ženu začátkem října a poté zmizela v útrobách domu v pražských Hlubočepích. Žena byla poté ve vážném stavu převezena do nemocnice, kde nakonec zemřela. Po hadovi pátraly bezpečnostní složky, nalézt se jej ale podařilo až po několika dnech, kdy jej Martin Bublík odchytil v zahrádkářské kolonii poblíž Hlubočep.

Podle pražské Městské veterinární správy (MěVS) neměla žena chov hada schválený. Případem se zabývá i policie, která vyšetřuje, jak had unikl a jak ho majitelka získala. Pracuje také s verzí, že se nechala uštknout záměrně, podle lékařů však její úmrtí s hadím uštknutím nesouviselo.