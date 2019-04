Vlak do Brna měl zpoždění kvůli hadovi. Plazil se po okenním závěsu

Vlak jedoucí v neděli ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, protože v jednom kupé lezl po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské strážníky. Nejedovatou korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak měl zpoždění kolem 20 minut. ČTK to řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

Had ve vlaku z Plzně do Brna lezl po závěsu kupé. Žena, která seděla v kupé s hadem, hned přivolala pomoc. Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před 08:00. "Žena sedící v jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu. Kvůli zásahu musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než bude had odchycen," uvedla mluvčí.

Strážníci zjistili, že je to korálovka sedlatá, had, který není jedovatý. Chytili ho a převezli do zoo. "Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do vlaku dostal, se bohužel zjistit nepodařilo," uvedla Školková.

Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady.