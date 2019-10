ČT informovala o zastrašování ve škole kvůli Babišovi. Vystřihla však důležitá slova

Česká televize stáhla ze sociálních sítí reportáž o údajném zastrašování žáků střední průmyslové školy v Plzni v souvislosti s návštěvou premiéra Andreje Babiše. Učitelé jim měli vyhrožovat problémy u maturity, pokud se budou premiéra ptát na kauzu Čapí hnízdo. Studentka, která to tvrdila, to ale pouze četla u někoho na Facebooku, což redaktorka z reportáže vystřihla. Škola chce televizi žalovat.

"Bylo nám řečeno od učitelů, že pokud se budeme ptát a provokovat otázkami ke kauze Čapí hnízdo, tak neuděláme maturitu, že budeme mít problémy," řekla redaktorce studentka školy, která stála zády ke kameře, protože si nepřála prozradit svou identitu.

Posléze se však ukázalo, že televize publikovala jen část jejího prohlášení. Jak uvedl pro Aktuálně.cz ředitel školy Rostislav Študent, vyjádření žákyně bylo rozsáhlejší a televize to nešťastně sestříhala. "Naše žákyně pouze tlumočila, co si na Facebooku přečetla u nějaké cizí žákyně. Česká televize to však sestřihala tak, že to vypadalo, že to vyhrožování šlo ze strany vedení školy," tvrdí ředitel Střední průmyslové školy strojnická a Střední odborná školy profesora Švejcara v Plzni, který s žákyní hovořil.

"Prohlašuji, že na základě šetření jsou všechny informace prezentované v médiích o ovlivňování žáků před a během besedy s premiérem ČR ze strany vedení i učitelů nepravdivé," dodal pak v prohlášení na stránkách školy.

Česká televize reportáž stáhla po několika hodinách bez udání důvodu. V pátek na dotaz Aktuálně.cz připustila pochybení. "Informace na záznamech nebylo možné ověřit tak, jak to České televizi ukládá Kodex ČT, především z hlediska počtu zdrojů, jejich věrohodnosti a povinnosti poskytnout prostor druhé straně. Proto je nebylo možné vysílat. Redaktoři je zveřejnili na sociálních sítích, které sice nereguluje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, ale je v zájmu České televize, aby standardy, která platí ve vysílání, uplatňovala na všech svých platformách. Proto vedoucí regionálního vysílání reportáž do té doby, než se uvedené skutečnosti podaří získat, stáhl," vysvětlila mluvčí České televize Karolína Blinková

Ředitel školy také upozornil, že dotazy jak na Čapí hnízdo, tak na spolupráci premiéra s StB padly. To potvrzuje i Tomáš Pufler, který se diskuze ve škole účastnil. Na Čapí hnízdo se premiéra sám zeptal. "Pan premiér se dotazu pouze zasmál a řekl, že kdyby nebyl premiér, nikdy by o Čapím hnízdě neslyšel," řekl Aktuálně.cz.

Škola se reportáží cítí poškozena a ředitel uvedl, že určitě bude podnikat právní kroky proti České televizi. "Já jsem si ji naštěstí stihl okopírovat, takže ji stále mám k dispozici," říká Študent k reportáži, která je nadále ke zhlédnutí například na YouTube.

Dodal, že pro školu je to velmi nepříjemná situace i proto, že o kauzu se zajímá coby její zřizovatel Plzeňský kraj a dá se očekávat, že školu navštíví také školní inspekce. "Naši školu tato kauza velmi poškodila," stěžuje si Študent.

Debatovali o uplatnění na trhu práce

Nápad, aby školu navštívil premiér, přišel od poslankyně hnutí ANO Barbory Kořánové. Ředitel na diskuzi k tématu "poptávka po technických oborech na našem pracovním trhu" vybral čtvrtou třídu oboru Strojnictví a Mechatronika, protože k uvedenému tématu mají nejblíže. Podle něj to ani nebyla akce školy, nýbrž úřadu vlády. Škola pouze připravovala besedu s premiérem.

"Žádné nařízení, doporučení nebo cokoliv jiného, co se smí nebo nesmí v průběhu diskuze, od vedení školy nezaznělo. Abych vydal něco takového, musel bych být idiot," dodává ředitel střední školy.