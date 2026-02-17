Přeskočit na obsah
Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

ČTK

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, archivní foto. Foto: Aktuálně.cz
Dodávky ruské ropy na Slovensko uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

"Technická příprava, ty úpravy mohou trvat několik měsíců. Na druhou stranu jsme připraveni nějaké krizové množství dávat i v současném stavu. Zjišťujeme, kolik bychom byli schopni dodávat stávajícím technickým zařízením," uvedl Havlíček. Dodal, že Česko je připraveno příslušnou technickou přípravu a potřebné kroky zahájit okamžitě.

V minulosti surovina ropovodem Družba proudila ve směru ze Slovenska do Česka, které na ruské ropě už není závislé. Umožnily to investice do rozšíření západní tranzitní trasy. Ropa do Česka tak proudí přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.

Ruskou ropu zpracovává na Slovensku bratislavská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Slovnaft podle slovenské správy státních hmotných rezerv už požádal o poskytnutí ropy ze státních zásob.

K uvolnění ropných rezerv státu je potřebný souhlas slovenské vlády. Ministerstvo hospodářství uvedlo, že země má zásoby ropy a ropných produktů na zhruba 90 dnů a že je připraveno pro případ potřeby uvolnění těchto rezerv podpořit.

Bratislava a Budapešť dříve požádaly Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko.

Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto
