Případným zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi 30 miliard, řekl Babiš

Případným zrušením nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu by vznikla škoda asi 30 miliard korun, řekl v úterý novinářům při návštěvě liberecké nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu pokračuje, i když zástupci vládních hnutí ANO a SPD před volbami mluvili o jeho přehodnocení a zrušení.
Babiš také zpochybnil plány na růst rozpočtu ministerstva obrany v příštích letech, které v úterý při jednání sněmovního výboru pro obranu prezentoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Peněz dá vláda podle Babiše na armádu tolik, aby byla bojeschopná a plnila závazky v rámci NATO.
Předseda vlády v úterý zopakoval, že kontrakt o pořízení F-35 už nebylo možné zrušit. "Protože kdybychom je zrušili, tak by vznikla škoda asi 30 miliard," dodal. Letouny zmínil, když mluvil o závazcích České republiky v NATO, které se podle Babiše za předchozí vlády plnily jen placením záloh na F-35.
To, že projekt nákupu F-35 je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl Babiš koncem ledna po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tehdy uvedla, že smlouva odpovídá standardním kontraktům uzavíraným Američany, úprava smlouvy proto podle ní není příliš reálná. Případné posunutí splátkového kalendáře by podle Černochové mohlo znamenat zpoždění dodávek prvních letounů.
Předseda SPD Tomio Okamura následně zopakoval, že pro SPD je nákup letounů F-35 nevhodný a příliš drahý. Počátkem února po jednání koaliční rady řekl, že zrušení nákupu stíhaček F-35 bez vrácení už zaplacených záloh a následné pořízení jiných strojů by mohlo být ještě dražší než pokračování v projektu. Zálohy jsou v podstatě nevratné, uvedl Okamura.
Čtyřiadvacet letounů F-35 má nahradit 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O jejich pořízení rozhodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace základny v Čáslavi. Jde o nejdražší armádní nákup.
Babiš v Liberci také komentoval dnešní Zůnova vyjádření ve sněmovním výboru pro obranu. Letošní návrh rozpočtu ministerstva obrany 154,79 miliardy korun je sice o 21 miliard korun nižší než původní návrh předchozí vlády Petra Fialy (ODS), Zůna se ale odkázal i na rozpočtové výhledy na roky 2027 a 2028, které podle něj deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle těchto výhledů dosáhnout 215,3 miliardy korun a v roce 2028 by měl dále vzrůst na 238,2 miliardy korun.
"Nevím, kde pan ministr na to přišel," řekl Babiš. Zůna by se měl podle premiéra soustředit na prověření netransparentních armádních zakázek a nábor vojáků a zlepšení jejich výbavy a výstroje. Peněz dá vláda podle Babiše na armádu tolik, aby byla bojeschopná a plnila závazky v rámci NATO. "Základ je, abychom měli dobrou armádu, aby vojáci byli spokojení. Chceme určitě jim stavět i byty," podotkl.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Česká medaile pro Rakousko. Švancer získal bronz
Bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko, získal bronz v olympijském závodě v Big Airu akrobatických lyžařů. Vyhrál Nor Tormod Frostad, druhý byl v chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA.
ŽIVĚZ Ruska a okupovaných území se podle Zelenského vrátily dva tisíce dětí
Z Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny se do vlasti od začátku války vrátilo dva tisíce ukrajinských dětí. V úterý to podle agentury AFP řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev obviňuje Rusko, že od začátku invaze na Ukrajinu odvezlo okolo dvacet tisíc ukrajinských dětí.
Nečas vyhlíží "největší utkání našich životů". To první jsme Kanadě nechali, usmál se
Byl jediným z českých hráčů, kdo na Dány v předkole play off platil. A podobné je to po celou dobu olympiády. Martin Nečas mužstvo táhne, se třemi góly a čtyřmi přihrávkami patří mezi nejproduktivnější hokejisty turnaje a před čtvrtfinále proti Kanadě se snažil zachovat si pozitivní náladu.
Střelba kvůli rodinným sporům. Útočník zabíjel na hokejovém utkání
Nejméně tři mrtvé včetně podezřelého si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání školních týmů ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Policie uvedla, že mezi obětmi jsou žena a její syn. Motivem střelby byly zřejmě rodinné spory. Od začátku letošního roku jde ve Spojených státech již o 41. masovou střelbu.