Babiš v Bruselu odmítl úzkou vazbu na Fica a Orbána, hledá spojence mezi všemi

Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém "problémovém klubu států", do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.
Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.
"V žádném klubu nejsem. Hledám pro Českou republiku spojence všude a dneska jsem byl velice překvapený, že jsem měl skvělou debatu s belgickým premiérem," řekl Babiš novinářům v Bruselu. Diskutovali spolu více než hodinu a podle designovaného premiéra "si celkem sedli". Jak dodal, z nynější Evropské rady zná osm či devět premiérů.
"Je pravda, že samozřejmě s Viktorem Orbanem mám dlouhodobé vztahy, protože jsme byli společně premiéry. Ale není to tak, že tady mám jenom nějaké dva spojence," řekl Babiš. Potvrdil nicméně, že se příští týden nejspíš ve středu právě společně s maďarským premiérem zúčastní takzvaného summitu lídrů frakce Patrioti pro Evropu, kde byl dosud jediný premiér Orbán.
Nyní k němu přibude právě Babiš. Schůzky se zúčastní většinou i další politici ze stran sdružených ve frakci Patriotů. Podobná setkání premiérů a prezidentů pořádá i frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistická frakce či liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).
ŽIVĚO územních ústupcích by se mělo hlasovat, míní Zelenskyj
O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá Rusko a podmiňuje tím ukončení bezmála čtyřleté války proti Ukrajině.
ŽIVĚCraiova - Sparta. Letenští hrají v Konferenční lize důležité utkání v Rumunsku
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Universitateou Craiova a Spartou Praha.
Černochová se loučila do kamer, její policie zatím zasáhla spolek spojený s Řehkou
Vojenská policie si ve čtvrtek posvítila na osobnosti spojené se Skupinou D. Ta už delší dobu vybírá peníze na bezpilotní prostředky určené pro ukrajinskou armádu. Podle dostupných informací vyšetřovatelé obstavili spolku, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka, i účty. V aktuální sbírce pojmenované po generálovi je přitom už téměř šest milionů korun od dárců.
„Tvrdá postel a hrozné jídlo. Vítejte v pekle!“ Sarkozy vydal paměti z vězení
„Atmosféra byla hrozivá. Vítejte v pekle!“ píše odsouzený francouzský exprezident Nicolas Sarkozy ve svých pamětech, které vytvořil během svého pobytu za mřížemi. Exprezident si v nich stěžuje na podmínky, které ve vězení panovaly, a nabádá svoji politickou stranu ke spolupráci s francouzskou krajní pravicí.
Dálnice D56 je po nehodě u Ostravy uzavřená, jeden z pěti zraněných zemřel
Provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy od rána komplikuje vážná nehoda u Paskova. Bylo zraněno pět lidí, jeden pacient byl v kritickém stavu. Dálnice musela být kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená, krátce před 09:00 se provoz podařilo obnovit v jednom pruhu ve směru na Frýdek-Místek. Sdělila to policejní mluvčí Pavla Jiroušková a mluvčí záchranné služby Lukáš Hump.