Česko zavalil sníh, komplikuje dopravu. Přes noc napadne dalších pět centimetrů

Od středečního rána mají s vydatným sněžením plné ruce práce silničáři - například v Plzeňském a Středočeském kraji vyslali do akce veškerou techniku. I tak ale v některých regionech dál přibývá dopravních nehod. Sněžit navíc jen tak nepřestane, přes noc podle meteorologů může napadnout dalších 5 centimetrů sněhu.

Ve středních Čechách silničáři poslali do terénu veškerou techniku, řekl odpoledne pracovník dispečinku krajských silničářů. Zvýšenou opatrnost cestáři doporučují například na silnicích druhé a třetí třídy na Příbramsku a Benešovsku, kde leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Opatrní by měli být motoristé také na silnicích nižší třídy na Berounsku, Kolínsku či Kutnohorsku.

V Plzeňském kraji ve středu vyjely do terénu poprvé v letošní zimě všechny údržbové vozy krajské Správy a údržby silnic. V regionu všude sněží, ve vyšších polohách už od rána, v Plzni a okolí od poledne. Bude se ochlazovat a sněžit má dál.

"Plus minus do těch 400 metrů spadlý sníh hned taje. Nad 400 až do 600 metrů ale začíná držet a jsou tam tak tři centimetry. A v nejvyšších polohách, zejména na Šumavě, napadlo (do 15:00) přes deset centimetrů," uvedl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. V příhraničních horských oblastech Šumavy a Českého lesa, kde napadl sníh jako první, už vyjížděli silničáři třikrát.

V Pardubickém kraji hlavně ve výše položených oblastech zůstává většinou slabá, po solení rozbředlá vrstva, místy je sníh i uježděný. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři. Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Lanškrouna, Hlinska, Poličky, Vysokého Mýta nebo Ústí nad Orlicí, sníh ale leží i na Pardubicku. Kluzké vozovky jsou také u Skutče a v Železných horách.

V kraji je zataženo, na většina území kromě východní části trvale sněží nebo se vyskytují sněhové přeháňky. Lokálně ztěžuje dopravu mlha. Teploty se pohybují mezi minus dvěma a plus třemi stupni Celsia.

Sněžení a špatná viditelnost komplikují provoz také na jihomoravských silnicích, přibývá dopravních nehod. Mezi Nebovidy a Moravany se srazil autobus s osobním vozem, jeden člověk se těžce zranil, u Ostrovačic na Brněnsku se převrátil na bok kamion.

Některé úseky silnic a dálnic v Jihomoravském kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Také do brněnských ulic vyjely všechny posypové vozy, uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jana Klištince.

Dálnice D1, D2, D52, D46 a silnice I. tříd jsou v Jihomoravském kraji aktuálně sjízdné se zvýšenou opatrností. POZOR zejména na silnici I/54 Silničná a I/19 Rozseč nad Kunštátem, kde hrozí tvorba náledí.

V severní části kraje může během dne napadnout 5 až 10 cm nového sněhu. pic.twitter.com/SZ8UNzInvB — ŘSD Jihomoravský kraj (@RSD_JHMoravsky) January 6, 2021

Sněžit bude i dál

Na některých místech Česka sněží i nadále, podle meteorologů mohlo v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku napadnout za celý den až 10 centimetrů mokrého sněhu. Přes noc pak meteorologové očekávají nadílku dalších až pěti centimetrů. Vytvoří se navíc náledí a zmrazky.

S občasným sněžením by měli obyvatelé východu a severovýchodu území počítat také ve čtvrtek. Sněhové přeháňky lze očekávat také na horách.