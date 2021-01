Lyžaře bychom zvládli snáze než sáňkaře. Dělají nám tu paseku, zní se skiareálů

Ten obrázek je ve většině skiareálů podobný. Vládní nařízení sice zakázalo jejich provoz, jenže místo lyžařů sem vtrhli sáňkaři. Postávají ve velkých hloučcích nebo běhají po draze nasněženém umělém sněhu, nanášejí do něj bláto a pokrývají ho odpadky. Provozovatelé center tak přicházejí o velké peníze na jízdném, další peníze pak budou muset zaplatit za uvedení sjezdovek do původního stavu.

Ačkoliv je oficiálně lyžařský areál v Olešnici na Blanensku podle nařízení vlády zavřený, na svahu pokrytém umělým sněhem je o vánočních prázdninách denně plno. Lyžaře vystřídaly rodiny s dětmi, které si na saních nebo bobech užívají sníh, který mimo sjezdovky v kraji nikde neleží. "Lidem to nezakazujeme, jen je upozorňujeme, že tak vlastně porušují vládní nařízení," řekl ČTK správce lyžařského areálu František Jílek.

Aby byl svah kdykoliv připraven na nové otevření, zasněžují jej kdykoliv, kdy to teplotní podmínky dovolí. "Zasněžovali jsme i na Silvestra, celou silvestrovskou noc a znovu na Nový rok odpoledne, kdy teplota klesla pod nulu. Svah teď nijak neupravujeme, sníh zůstává ležet na hromadách, jsou ho tam tisíce kubíků," poznamenal Jílek.

I když příval návštěvníků v botách sněhové pokrývce úplně neprospívá, v Olešnici je ze svahu nikdo nevyhání. "Chápeme, že být zavření s dětmi přes svátky doma je hrozné, a přijde mi nesmyslné dětem odepřít aspoň radost ze sněhu. Bohužel to s sebou ale nese i negativní dopady," dodal Jílek.

Lidé neberou ohled na to, že zasněžování je časově i finančně náročné, zanášejí na sníh zbytečně bláto z nezasněženého okolí a po některých zůstávají na svahu i odpadky. "Apelujeme na lidi, aby dodržovali pořádek, ale také aby udržovali bezpečné rozestupy. Ale těžko můžeme běhat po svahu a něco jim nařizovat, když máme zavřeno. Pokud by tady byli lyžaři, u turniketů bychom vytvořili rozestupy a dohlíželi na to, aby měli zakrytá ústa a nos. Na sjezdovce by také nevznikaly tak velké skupinky lidí, jako je tomu u pěších," upozornil na paradox vládních opatření správce areálu.

Kromě Olešnice lidé využívají k bobování a sáňkování vysněžené sjezdovky také v nedalekém Hodoníně u Kunštátu nebo v Němčičkách na Břeclavsku.

Nedává to smysl, říká rebelující provozovatel

Provozovatel sjezdovky Čeřínek u Jihlavy Vladimír Cháb může také jen bezmocně přihlížet, jak mu utíkají tržby, přičemž areál trpí pod náporem návštěvníků s boby, sáňkami, kluzáky a často i psy.

"Musíme umravňovat sáňkující a bobující davy. Někteří zřejmě náš nesouhlas se zákazem provozování vleků pochopili tak, že zde nemusí dodržovat ani protiepidemická opatření, která mají logiku a smysl," napsal na Facebooku areálu.

Cháb chtěl původně spustit vek navzdory vládnímu zákazu, ale po jednání s úřady zjistil, že by lyžařům hrozila pokuta až 20 tisíc korun, tak od rebélie prozatím sešlo. Jinak ale nevidí důvod, proč by na Čeřínku nemohl jezdit vlek pro jednu osobu, když mohou kabinové lanovky v Krkonoších přepravovat turisty a běžkaře.

"Po vzájemné domluvě s kolegou jsme se tedy rozhodli vyčkat, jak se k tomu postaví vláda v pondělí 4. ledna a potom se rozhodneme, co podnikneme dál," dodává na facebookovém účtu.

Pohybovat se na zasněžovaném svahu je nebezpečné

Ředitel areálu Monínec na Příbramsku Jaroslav Krejčí zase upozorňuje, že pohybovat se na sjezdovkách, kde se zasněžuje, nemusí být příliš bezpečné. Zasněžovací děla a hadice totiž jsou pod elektrickým napětím. Uvedl také, že během oficiálního provozu areálu bylo možné hlídat dodržování všech opatření, lidé dodržovali rozestupy, nosili roušky. "Tady teď je shluk lidí, nikdo nemá roušku," řekl Krejčí.

Jelikož jsou skiareály oficiálně zavřené, nefungují ani sociální zařízení, takže nezvaní návštěvníci vykonávají potřebu venku. Jak ukazují webkamery, někteří zde i venčí psy, takže sníh zanechávají pořádně znečištěný.

Po neřízených návštěvách uzavřených lyžařských areálů zůstávají večer podle Asociace horských středisek (AHS) sjezdovky pošlapané a plné odpadků. V areálech nefungují toalety, občerstvení ani další služby. Ve většině případů lidé nedodržují základní bezpečnostní pravidla, jako je ochrana úst a nosu a dodržování rozestupů. Podle ředitele Asociace Libora Knota by měla vláda fungování skiareálů co nejdříve povolit, jakmile to epidemická situace dovolí. Provozovatelé podle něj před Vánocemi prokázali, že dokážou zajistit bezpečný provoz.

Video: Turisté a sáňkaři. Ještě ve čtyři odpoledne byly sjezdovky v Říčkách plné lidí