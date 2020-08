Po vydatných deštích stoupají hladiny řek, hlavně na jihu Čech a Moravy

Po pondělních a úterních deštích stouply hladiny toků na řadě míst v Česku. Druhého povodňového stupně dosáhla Křetínka na Blanensku. Na několika dalších tocích, hlavně na jihu Česka, platí první stupeň, tedy stav bdělosti.

V Jihomoravském kraji v pondělí vydatně pršelo, místy i v noci, a meteorologové předpokládají, že pršet bude i v úterý. Křetínka na Blanensku tam dopoledne stoupla po deštích na druhý stupeň povodňové aktivity, který značí pohotovost. Na prvním stupni, jenž znamená bdělost, je Svratka ve Veverské Bítýšce a Rokytná v Moravském Krumlově. Na vzestupu je i Dyje. Vyplývá to z webu Povodí Moravy.

Křetínka v Prostředním Poříčí dosáhla prvního stupně už v pondělí v 15:00, hodinu poté, a to až do 21:00, byla na druhém stupni. Následně se hladina snížila na první povodňový stupeň, od úterních 10:00 je však znovu na druhém povodňovém stupni, a to se stoupající tendencí. Kolem 11:00 byla hladina na 111 centimetrech, druhý stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 90 centimetrů.

Svratka ve Veverské Bítýšce dosáhla prvního povodňového stupně v 11:00, vyhlašuje se při dosažení hladiny 190 centimetrů. Na první povodňový stupeň se ve stejnou dobu dostala i Rokytná v Moravském Krumlově, první povodňový stupeň se zde vyhlašuje při dosažení výše hladiny 120 centimetrů. Hladina výrazněji stoupá i na Dyji, prvního povodňového stupně řeka zatím nedosáhla.

V Jihočeském kraji dopoledne překonala výška hladiny řek na třech místech první povodňový stupeň. Jde o dvě stanice na Blanici a jednu na Černé. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V Jihočeském kraji začalo v pondělí pršet, od úterních ranních hodin je déšť soustavný, ustávat začne ve večerních hodinách.

První povodňový stupeň překonala Blanice na Prachaticku v Podedvorech a na Blanickém mlýně. Za posledních 24 hodin tam hladina stoupla přibližně o 80 centimetrů. Momentálně se však už výška řeky téměř nezvedá.

Hladina Černé v Ličově na Českokrumlovsku se začala zvedat o půlnoci z tehdejších 49 centimetrů na současných 122 cm. Podle předpovědi tam bude ještě voda nepatrně stoupat.

Na Vysočině se znovu dostala na první povodňový stupeň hladina Svratky na Žďársku. Kvůli vytrvalým dešťům stouply hladiny některých řek a potoků na Vysočině už v pondělí odpoledne. Hasiči měli od té doby v souvislosti s počasím asi 50 zásahů, odstraňovali stromy, čerpali vodu nebo pročišťovali koryta. Podle některých starostů jsou zanesená i kvůli nedůslednému úklidu po těžbě dřeva.

Dřevo zachycené u lávky jednoho z domů museli hasiči v pondělí odstraňovat v obci Vír na Žďársku. "Bojujeme s tím, že teď při těžbě v lese vlastníci moc nedbají toho, aby se do toků nemohlo dostat dřevo. Myslím si, že v některých případech jsme měli štěstí. V momentě, kdy by hladina ještě víc stoupala, dřevo přiteklo do obce, byl by možná větší problém. Zatím to následky nemělo, ale mohlo by mít," řekl starosta Víru Ladislav Stalmach.

Svratka v Dalečíně na Žďársku je na prvním povodňovém stupni přibližně od 8:00, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Přes noc její hladina opadla. V pondělí se na prvním povodňovém stupni držela od 15:00 do 22:00. Na první stupeň se v pondělí dostal i potok Balinka v obci Baliny na Žďársku nebo Rokytná v Příštpu na Třebíčsku, jejíž hladina opadla po 8:00. Její hladinu tam ale podle starosty Antonína Vítámváse ovlivňuje stavba opěrné zdi před obcí. "Udělali malé korýtko, bahno hodili na bok, tak se jim to zaplavuje, jinak je Rokytná ještě v korytě," řekl Vítámvás.

V Pardubickém kraji přesáhly hranici prvního stupně tři menší vodní toky na Svitavsku. Po vytrvalých deštích je zvýšená hladina Třebůvky v Mezihoří, části Městečka Trnávka, a v Hraničkách. Dále má vyšší hladinu Jevíčka v Chornicích a Křetínka ve Svojanově.

První povodňový stupeň na Třebůvce v Mezihoří s limitem 100 centimetrů hladina překonala v 9:30, v 10:50 dosahovala 118 centimetrů a stále stoupala. V 11:10 převýšila rovněž o dva centimetry hodnotu pro takzvanou bdělost v Hraničkách. Jevíčka v Chornicích byla v 11:00 o 19 centimetrů nad metrovým limitem. Podle Povodí Moravy je také mírně zvýšená hladina Křetínky ve Svojanově.