Rebelie restauratérů pokračuje: někteří chtějí žalovat vládu, sbírají se podpisy

Někteří restauratéři sdružení kolem pivovaru Malý Janek v Jincích chtějí podávat žaloby na vládu, omezuje podle nich jejich svobody dané ústavou. Požadují zrušení nouzového stavu a otevření ekonomiky. V úterý zahájili sbírání podpisů pod petici, pod kterou očekávají podpisy nejenom restauratérů, ale i dalších živnostníků, uvedli na tiskové konferenci v pražské restauraci Šeberák.

Jiří Janeček z Malého Janka uvedl, že očekává kolem 900 petičních míst právě v provozech, které s názory iniciativy souhlasí a podporují ji. Pasivní forma podpory je podle něj uzavřený, ale rozsvícený provoz, aktivní pak otevřené prostory, například u zakázaných provozů restaurací. "Dneska to už skoro není o kompenzacích. Byly nám významně omezeny osobní svobody a je potřeba se vrátit do normálního světa," řekl Janeček.

Podle správce webu Chcípl PES Davida Biksadského je nyní otevřeno mezi 70 a 120 podniky, přestože jim to vládní nařízení zakazují.

Deset miliard korun, které vláda chce přerozdělit na kompenzace pro hoteliéry a restauratéry, by se podle něj měly přesunout na ochranu nejrizikovější části obyvatelstva, tedy seniorů. Vláda by pak podle něj měla zrušit nouzový stav a otevřít ekonomiku. Podle iniciativy hrozí zavírání bud v horských lokalitách, například v Krkonoších, přičemž riziko přenosu je na nich minimální. Spousta společností podle Janečka už na jaře nebo na podzim zkrachovala, zůstali po nich ale jedinci se svými dluhy. Na ty by měl kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) něj myslet, řekl.

"Vláda musí s ohledem na vývoj epidemické situace nastavit kompenzační pravidla minimálně do konce března roku 2021 a pro období následující. Zpětné a mnohdy administrativně náročné kompenzace již zlikvidovaným živnostem a podnikům nepomůžou," píše se v petici.

Zástupci iniciativy se chtějí sejít v příštím roce a pokračovat také s veřejnými akcemi. První by měla být vyznačení cesty od úřadu vlády na Staroměstské náměstí půllitry, to by mělo být 3. ledna. Další akce chtějí ohlásit později.

Vláda několik dní po rozvolnění pravidel a přechodu do třetího stupně protiepidemického systému (PES) zakázala restauracím mít otevřeno do 22:00, jak jim měl systém umožňovat, otevírací dobu zkrátila o dvě hodiny do 20:00. Několik restauracích se pak snažilo několikrát za sebou mít otevřeno do původní povolené doby. Často zasahovala policie a hosty vyvedla, Jakuba Olberta ze Šeberáku pak několikrát policisté odvezli na služebnu k podání vysvětlení. Po přechodu do čtvrtého stupně musí mít restaurace od minulého týdne zcela zavřeno.

