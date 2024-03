Na Sněžce je extrémní počasí, varuje horská služba. Vítr má v nárazech přes 100 km

Na Sněžce panují extrémní klimatické podmínky, kdy vítr v nárazech dosahuje rychlosti přes 100 km/h a terén je zledovatělý. Výstrahu před silným větrem dnes vydala HS Krkonoše pro celou oblast horských hřebenů, pro kterou platí zároveň upozornění na ledovku a náledí. Na webu o tom ráno informovala HS Krkonoše.

V Krkonoších platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Horní úsek lanovky na Sněžku je dnes kvůli silnému větru mimo provoz.

Horští záchranáři doporučují turistům, aby použili zimní výbavu, zejména kvalitní protiskluzové návleky na boty, takzvané nesmeky. "Pokud se na Sněžku vůbec vydáte, doporučujeme použití nesmeků, popřípadě maček. Povrch je zledovatělý," uvedla ráno HS Krkonoše.

O tom, že by turisté varování neměli brát na lehkou váhu, svědčí několik nehod turistů z poslední doby. Na konci ledna po pádu ze zledovatělé Sněžky zemřeli dva Poláci. V únoru z Jubilejní cesty z úbočí Sněžky spadla česká turistka. Při pádu se jí nic nestalo. V sobotu 24. února se z řetězové cesty ze Sněžky zřítil na polskou stranu hory do kotle Lomničky turista, jeho pád po svahu byl podle horské služby dlouhý přibližně půl kilometru a do nemocnice záchranáři zraněného přepravili vrtulníkem.

Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky okolo 8:30 vítr dosahoval v nárazu rychlosti přes 104 km/h, teplota klesla k minus 4,5 stupni Celsia, přičemž pocitová teplota kvůli silnému větru byla výrazně nižší, a to minus 16 stupňů Celsia.

Lanovka má dva úseky, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou je v provozu, horní z Růžové hory na Sněžku ráno zastavil silný vítr. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h, uvedli na webu zástupci kabinové lanové dráhy, lanovka patří městu.

Lanovka na Sněžku se po poruše jednoho ze dvou motorů vrátila do plného provozu 1. března, horní úsek nejezdil kvůli tomu od konce ledna. Také minulý víkend lanovku na horním úseku zastavil silný vítr. Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Sněžka má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

Podle horské služby na hřebenech Krkonoš leží 100 až 140 centimetrů sněhu. "Po oblevě se opět ochladilo, čímž vznikla krusta, na kterou za poslední sněžení napadl jeden centimetr sněhu v kombinaci se SV větrem. Během dne budou srážky na hřebenech hor sněhové. Sněhová pokrývka je po ránu celkem dobře zpevněná, ale se stoupající teplotou bude vlhká až mokrá. Zde se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny z klouzavého sněhu," uvedl dnes Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Nad 1300 metrů nad mořem se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu.