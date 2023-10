"Mohlo to být drsnější." Ekonom popsal, proč se Česko stále potýká s inflací

S aktuálním řešením problému inflace je to podle ekonoma Víta Hradila podobné jako s chřipkou. "Jde o to, jestli ji chcete přechodit, nebo vyléčit. Léčba je v tu chvíli nepříjemná, ale zbavíte se nemoci rychleji," říká. Česká národní banka podle něj se zvyšováním úroků udělala dobře, ale mohla i přitlačit.

S inflací je to jako s chřipkou. "Jde o to, jestli ji vyléčíte, nebo přechodíte," říká ekonom | Video: Jakub Zuzánek

Hradil zmiňuje, že česká ekonomika "chřipku" přechází. "Ta předchozí bankovní rada ještě vedená panem guvernérem Rusnokem byla opravdu tím doktorem, který řekl: Víte co, radši to vyležte, ano, ztratíte příjem, ztratíte zábavu, ale tři dny se vyležte a bude to dobré. Pak se změnilo vedení a přišel nový guvernér a ten spíš řekl: léčení už bylo dost. Teď už pojďme do práce a nějak už to přechodíme," vysvětluje ekonom.

Vláda v inflaci hraje vedlejší roli, tvrdí Hradil. "Vláda má poměrně omezený prostor v tom smyslu, co může s inflací dělat. Je to opravdu hlavně záležitost centrální banky. Navíc tam byly významné ty externí vlivy," popisuje.

Pokud je ale některá vláda za zvýšenou inflaci zodpovědná, je to ta minulá, myslí si ekonom. "Je pravda, že pumpováním stovek miliard korun do ekonomiky tu inflaci přiživujete. S tím začala ta předchozí vláda, která nastavila deficity na 350 miliard korun ročně a podobně. Takže pokud bychom hledali viníka u nějaké vlády, tak si myslím, že to byla ta předchozí, která daný kurz nastavila," doplňuje Hradil.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-5:25 Proč se podle ekonoma Víta Hradila nedaří české ekonomice dostat na předcovidovou úroveň? Co by jí podle něj mohlo pomoct a kde vidí její největší slabinu?

5:25-8:30 Jakou roli v celé věci připisuje Hradil politikům a co bychom od nich měli požadovat?

8:30-11:00 Pomohl by ekonomiku nastartovat vstup do eurozóny? A proč to spíš vypadá, že by zavedení eura nemělo na ekonomiku žádný, nebo minimální vliv?

11:00-15:36 Co by nám podle ekonoma mohlo dramaticky změnit životní úroveň? Jak velký problém pro spotřebitele představuje inflace a proč se na její hodnotu podle Hradila díváme špatně? Mohla za vysokou inflaci také vláda - a především ta minulá?

15:36-20:12 Dá se na inflaci i vydělat? A komu se to podařilo? Proč mají Češi v žebříčku rozvinutých zemí největší propad reálných mezd a jsou ochotni pracovat za méně peněz jen proto, aby si práci udrželi?

20:12-27:25 Jak je na tom Česko s životní úrovní v porovnání s jinými zeměmi? Měli by už Češi začít víc utrácet - a za co? A jak se do vývoje ekonomiky může propsat konsolidační balíček vlády Petra Fialy?