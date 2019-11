Obrazem: TOP 09 volí nového předsedu, straníci vybírají mezi Pekarovou a Czerninem

Na náměstí Dr. E. Beneše v centru Holešova na Kroměřížsku se v sobotu odpoledne zřítil vzrostlý vánoční strom. Při pádu nikoho nezranil, zničil však dva přístřešky přichystané pro vánoční trhy. Na místě jsou policisté, povoláni byli i hasiči, řekl starosta města Rudolf Seifert (TOP 09).

Příčina zřícení stromu není známa, podle starosty však k jeho pádu mohl přispět silný vítr. "Musíme všechno prověřit. Problém je, že strom byl skutečně vysoký a hustý, takže s ním zřejmě poryv větru tak zamával, že to nevydržel. Strom se zlomil úplně u země. Budeme se snažit to co nejrychleji uklidit. Naštěstí pod stromem v době jeho pádu nikdo nebyl," uvedl starosta. Kromě přístřešků je poničená i vánoční výzdoba, která už byla na stromě nainstalovaná.