Ze strany otců zakladatelů jsem udělal stranu normální, hodnotí se končící Pospíšil

Jiří Pospíšil tento víkend po dvou letech přijde o funkci předsedy TOP 09 a doufá, že ho nahradí jeho dosavadní místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. "Potvrdilo se, že hlavní roli ve straně mohou mít i osobnosti, které ji úplně nezaložily, ale vstoupily do ní později," říká o svém působení v čele strany a myslí si, že i v průzkumech si strana v posledních měsících polepšila.

Už víme, že jste se rozhodl nekandidovat na předsedu TOP 09. Dlouho jste se ale rozmýšlel. Co byl ten zlom, okamžik, kdy jste se rozhodl?

Těch momentů bylo více. Nejdříve jsem chtěl vidět, kdo všechno je ochoten kandidovat na předsedu TOP 09. A protože se nakonec rozhodla Markéta Adamová Pekarová a protože si myslím, že by byla lepším lídrem než já, v době, kdy nás čekají parlamentní volby, rozhodl jsem se nekandidovat a podpořit ji.

Proč by byla lepším lídrem?

Já mám silný mandát v pražské komunální politice i v Evropském parlamentu a chci tyto mandáty naplnit. Nemohl bych proto kandidovat ve volbách do českého parlamentu. A myslím si, že je třeba, aby byl v těchto nejdůležitějších volbách předseda strany současně i volebním lídrem. Stejně jako jsem já stranu vedl jako lídr do komunálních i evropských voleb.

Stranu jste měl na povel dva roky. Dostal jste za úkol vytáhnout ji z nejhoršího. Zejména díky partnerství se starosty jste v Evropském parlamentu vybojoval tři mandáty, z toho jeden pro sebe. Podobně jste uspěli i v Praze. V průzkumech do sněmovny se ale sama TOP 09 i po dvou letech stále třepetá kolem pěti procent, často pod touto hranicí…

Volební výzkumy můžete lehce zmanipulovat a jsou nepřesné. Jediným opravdovým oceněním politika je, jak dopadne ve volbách. Já jsem vstoupil do čela strany v době, kdy panovalo velké napětí mezi TOP 09 a STAN. Starostové se pokoušeli o koalici s KDU-ČSL a TOP 09 byla vlastně izolovaná. Dneska je spolupráce se STAN obnovená a doufám, že i v dalších volbách se nám s nimi podaří vytvořit volební koalice. Splnil jsem, co jsem slíbil, obnovil jsem spolupráci s hnutím STAN.

Takže průzkumy vás netrápí?

Když jsem se stal předsedou, všichni komentátoři říkali, že strana zanikne, že nemá budoucnost. Já jsem ji převzal na 4,5 procentech, a když se teď na průzkumy podíváte, většinou je kolem pěti až šesti procent, což není zanedbatelné. Od počátku jsem říkal, že bude dva roky trvat, než strana znovu nabere dech. Takže mě to nepřekvapuje, že jsme po dvou letech v zásadě na stejných preferencích. Teď během podzimu a léta ale vidíte, že průzkumy ukazují oživení. Z kategorie 3 až 4,5 procenta jsme v kategorii 4,5 až 6 procent.

Tuto neděli se bude konat volební sněm TOP 09. O vedoucí úlohu ve straně se popere Tomáš Czernin a Markéta Pekarová Adamová. Mnoho lidí tento souboj vnímá jako bitvu o to, jestli bude TOP 09 liberální, nebo konzervativní stranou. Je to tak?

Je to asi jedna z věcí, která bude hrát roli. Markéta Pekarová Adamová je skutečně trochu liberálnější. Není to ale podle mě nic fatálního. Já si myslím, že TOP 09 by si měla zachovat svoji konzervativně liberální tvář. Už jen proto, že ve městech máme více liberální voliče a na venkově konzervativní. A nemůžeme si dovolit přijít o žádnou současnou voličskou skupinu. Chtít se nějakým způsobem profilovat a ztrácet nějaké voliče, by teď bylo chybné rozhodnutí. Ale to si myslím nepřeje ani paní Adamová, ani pan Czernin.

Přece jen ale mají oba kandidáti v některých věcech rozdílné názory…

Nemyslím si, že by Markéta Adamová nebo Tomáš Czernin měli rozdílný pohled na to, jak má vypadat české školství nebo ekonomický program TOP 09. Dobře, možná se neshodnou na tom, jestli tu má být, nebo nemá být manželství pro gaye. To je možná bude dělit na konzervativce a liberály. Ať se na mě nikdo nezlobí, to ale není z pohledu významu pro společnost až tak zásadní téma. Zásadní je, co bude s touhle zemí v době ekonomické krize, co bude s českým školstvím, co s důchodovou reformou. Tu nemáme a v roce 2030 dojedeme se současným systémem financování na mělčinu. To jsou věci, na které máme v TOP 09 stejný názor.

Takže je vlastně jedno, kdo na sněmu vyhraje?

Ne úplně. Pro mě je důležité, kdo povede stranu do národních parlamentních voleb. Když se podívám na aktivity Markéty Pekarové Adamové, na množství témat, kterým se věnuje na půdě Poslanecké sněmovny, na množství návrhů, novel, které připravila, tak ona je pro mě jako voliče Jiřího Pospíšila jasný favorit. Ale nemyslím si, že když vyhraje paní Pekarová, že bude program TOP 09 výrazně odlišný od toho, který by připravil pan Czernin.

Za nástupkyni byste si ale přál paní Adamovou. Budete brát její úspěch či neúspěch jako hodnocení dvou let vaší vlády?

Takhle bych to neřekl. Také Tomáš Czernin byl můj místopředseda. Trochu mylně se tady vytváří dojem, že Tomáš Czernin dva roky ve vedení nebyl. Byl, stejně jako paní Pekarová. Ta byla akorát více vidět, a tak je teď s tímhle vedením více spojována.

Můžete tedy zhodnotit, jak jste byl s oběma spokojen jako s místopředsedy?

Nechci je takhle hodnotit. Teď se dostáváme do žhavé fáze vnitrostranického volebního souboje a nebylo by to úplně korektní. Jen dodám, že Markétě Pekarové Adamové jsem za ty dva roky spolupráce vděčný, protože byla velmi pracovitá, profesionální. Co se domluvilo, to platilo. Opravdu si na ni nemohu vůbec stěžovat.

Zdá se, že to o panu Czerninovi říct nemůžete?

Já jsem s panem Czerninem neměl žádný problém ani spor. Ale nebudu zapírat, že paní Pekarová Adamová byla velmi aktivní první místopředsedkyně a spolupráce s ní byla užší. A to není žádná kritika pana Czernina, jen jsem s ním nebyl v tak intenzivním kontaktu.

Budete se sám ucházet o místo místopředsedy?

Mám nominaci na řadového místopředsedu za Prahu. Budu kandidovat do vedení pouze v případě, že mě tam budoucí lídr bude chtít. Nechme to prosím ale na samotný sněm.

Babišovi a hnutí ANO zlomí vaz ekonomická krize

Stejně jako se příliš nemění preference TOP 09, nemění se ani ty hnutí ANO, potažmo Andreje Babiše. Ty se ale pohybují úplně v jiných řádech. Možná je to příliš jednoduchá otázka, ale proč myslíte, že tomu tak je?

Andrej Babiš je premiér této země a dělá se svými levicovými koaličními partnery ČSSD a komunisty populistickou levicovou politiku. Tím získává své voliče, viz například plošné slevy na jízdné pro seniory. Díky tomu má tak vysoké preference.

Takže se podle vás jeho voliči nechali koupit? To je vše?

Já můžu jako opoziční předseda hodnotit politiku Andreje Babiše, ale to, proč má Andrej Babiš třicet procent, není dotaz pro politického oponenta, to je dotaz pro politology a sociology.

Vy byste ale přece měl mít nějakou představu, jak voliče získat od Andreje Babiše zpět, nebo ne?

TOP 09 nebude nikdy dělat populistickou politiku. Raději budeme mít méně voličů. Nikdy nebudeme na úkor budoucích generací zadlužovat tuto zem, což dělá Andrej Babiš. Jde o jiný politický styl, který se možná odrazí v tom, že budeme mít menší volební preference než hnutí ANO, ale budeme přesvědčení, že děláme dobrou politiku pro tuto zemi a další generace.

Tenhle styl na voliče v posledních letech ale příliš nefunguje…

My jsme strana, které nejde jen o aktuální volební zisk, ale o budoucnost této země. Takže budeme dál dělat potřebné, byť třeba nepopulární kroky, dělali jsme je i v době pravicových vlád. Tudíž jsme odsouzeni k tomu, že nebudeme v nejbližší době stranou se třiceti nebo čtyřiceti procenty. Důležité ale je, že budeme mít čisté svědomí. Na rozdíl od Andreje Babiše, který dělá typickou populistickou politiku. Jen oslovuje voliče, ale nikoho nechce naštvat konkrétními reformními kroky, které by byly pro zemi dlouhodobě prospěšné.

Co se podle vás musí stát, aby tento váš styl, jak říkáte, byl znovu hlavním proudem? Aby to bylo to, co lidé chtějí a volí?

Já si myslím, že se časem ukáže, že tuhle populistickou politiku nemůžete dělat do nekonečna, protože vám dojdou zdroje. Andrej Babiš těží stále z toho, že je zde obrovská ekonomická konjunktura, že mu roste ekonomika. V příštím rozpočtu bude přerozdělovat o 100 miliard více. A to i díky zvýšení daní, které nyní prosazuje, ač voličům sliboval, že daně zvedat nebude. Zkrátka Andrej Babiš bude silný jen do té doby, dokud bude mít peníze na svou populistickou politiku. Až nastane ekonomická krize, která dříve či později nastane, jeho síla začne polevovat, protože nebude mít z čeho brát a odkud takto utrácet.

Takže teď vlastně vyčkáváte na ekonomickou krizi. Chápu to správně?

Já si krizi taky nepřeji a nemáme na ni čekat. Hodně by pomohlo, pokud by se nepopulistické středopravicové strany opravdu pokusily o společný volební projekt. Nemluvím o integraci těch stran, ale o koaliční spolupráci před příštími parlamentními volbami, o společném, konkrétním a propracovaném programu.

Voliče můžete oslovit i jinak, než že jim dáte zdarma slevu na jízdné. Třeba tím, že připravíte koncepci kvalitního školství, nebo nabídnete odpovědným voličům důchodovou reformu. Mnoho lidí ve středním věku by si rádo spořilo na důchod, ale ten systém tu dnes není.

Ministerstvo školství minulý týden představilo poměrně podrobný dokument s názvem Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky 2030+. To jako koncepce školství nestačí?

Tato koncepce je dle našich odborníků na školství velmi kvalitně připravena. Jsou v ní priority, které TOP 09 dlouhodobě prosazuje. Proto není důvod ji hanit, naopak jsme za její existenci velmi rádi. Jen je škoda, že nevznikla dříve.

A pokud jde o vámi zmíněnou důchodovou reformu, nadstranická důchodová komise se minulý měsíc shodla na návrhu reformy ministryně Jany Maláčové. Co si o ní myslíte?

Na komisi za TOP 09 dochází kolegyně Markéta Pekarová Adamová. Reforma penzí má zatím spíše východiska, ale dosud nebyl představen zdroj financování. K tomu by mělo dojít příští rok v lednu. Zastáváme názor, že práce na reformě měla začít ihned na začátku fungování komise. Nyní je velmi pravděpodobné, že se reforma do konce volebního období nestihne prosadit.

Nezřídka vám lidé vytýkají, že jste jedním z politiků, kteří sedí na největším počtu židlí zároveň. Stálo to za to, tříštit takhle svoji pozornost mezi vedení TOP 09, Prahu a europarlament?

Je pravda, že to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl na předsedu dál nekandidovat. Já jsem roli předsedy vzal na přechodnou dobu s cílem převést TOP 09 od strany otců zakladatelů do pozice normální strany. A to se povedlo. Máme před sebou sněm, kde se o funkci předsedy utkají dva výrazní kandidáti. Strana, jak vidíte, přechod od otců zakladatelů do podoby standardní politické strany přežila. Potvrdilo se, že hlavní roli v ní mohou mít i osobnosti, které ji úplně nezaložily, ale vstoupily do ní později.

Otcové zakladatelé, tedy Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, vás však během vaší vlády příliš nepodporovali. Kalousek vás dokonce veřejně kritizoval. Nesl jste to těžce?

Mně vůbec nevadí, když mě někdo kritizuje. Nejde o Jirku Pospíšila. Ode mě tady ale žádnou kritiku mých oponentů uvnitř strany neuslyšíte, protože to jsou věci, kterými nemáme zatěžovat naše voliče a veřejnost. Takže já to blahosklonně v klidu přejdu, jako jsem to přecházel celé dva roky. Jediné, co k tomu dodám, je, že straně ubližuje, když významné osobnosti strany řeší personální a jiné spory na veřejnosti, nebo snižují volební výsledek.

Myslíte, jako když Kalousek mluvil o výsledku TOP 09 v evropských volbách?

Ano, dosáhli jsme tří mandátů a měli jsme tak stejný výsledek jako favorité voleb piráti, kteří přitom vycházeli z úplně jiných preferencí. Místo abychom řekli, že to je opravdu solidní výsledek a využili jsme ho k posilování strany, vedli jsme čtrnáct dní debatu o tom, jestli to je splněný úkol, téměř prohra, nebo co to vlastně je. To jsou góly do vlastní branky a oslabuje nás to.

Měl jste z otců zakladatelů někdy dojem, že cítí, že jste jim stranu jaksi vyfoukl pod rukama?

Mě zkrátka zvolili delegáti TOP 09. Rozhodli se tak navíc velmi významnou většinou. Jsme stranou demokratickou a tím se snad lišíme třeba od hnutí ANO, které vlastní jeden oligarcha, jeden člověk. Doufám, že to pánové zakladatelé respektovali a že tento pocit neměli.