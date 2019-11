TOP 09 povede Pekarová Adamová. Přidejte se k nám, vyzvala demonstranty z Letné

Napínavý souboj o to, kdo povede TOP 09 po Jiřím Pospíšilovi, má svého vítěze - přesněji vítězku. Většina delegátů volebního sněmu se v neděli dopoledne rozhodla pro poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, která byla dosud první místopředsedkyní. Stala se tak první ženou, která vede jednu z devíti parlamentních stran. Tomáš Czernin, kterého porazila, se stal jejím zástupcem.

Markéta Pekarová Adamová nepatří k politikům, kteří by často mluvili o svém dětství a dospívání. Když ale na toto téma v minulosti přišla řeč, označovala v rozhovoru pro Aktuálně.cz samu sebe jako self-made woman, tedy jako někoho, kdo se vypracoval nahoru od píky vlastní pílí. Teď svůj příběh obohatila o další důležitou životní událost: ze všech devíti stran v Poslanecké sněmovně totiž bude první ženou v čele politické strany.

"Fakt, že jsem žena, ale nepovažuji za největší kvalitu, kterou mám," uvedla letos v srpnu pro týdeník Respekt a jako důležitější přednost jmenovala to, že stranu velmi dobře zná a má energii ji zase postavit na nohy.

Musí ale počítat s tím, že o svých kvalitách bude muset přesvědčovat jak svého protivníka ve volebním souboji Tomáše Czernina a jeho podporovatele, tak veřejné mínění. Už na samotném sněmu šlo cítit, že mezi jejím a Czerninovým táborem i přes všechna slova o nezbytné jednotě strany vládlo napětí.

Nová šéfka TOP 09 nakonec dostala ve volbě 96 hlasů, Czernin o patnáct méně. A o pár minut později byl zvolen prvním místopředsedou strany.

A předsedou, předsedkyní TOP 09 se stává.... Tady redakce @Aktualnecz zachytila první emotivní minuty po volbách... pic.twitter.com/SIIALFLQ8m — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Zatímco Pekarová Adamová se po vyhlášení výsledků radovala společně s Jiřím Pospíšilem, který ji mohutně podporoval, na Czerninovi a jeho největším podporovateli Miroslavu Kalouskovi bylo znát zklamání. Czernin již dříve nazval předcházející dva roky, kdy straně vládlo duo Pospíšil - Pekarová Adamová, za "bezčasí", Kalousek zase tvrdil, že jeho kolegyně ze sněmovny nemá dostatek schopností pro vedení strany.

"Budu mnohem klidnější, když předsedou bude zvolený Tomáš Czernin," sdělil Kalousek v pátek před sněmem Aktuálně.cz, ale zároveň ujišťoval, že v případě prohry Czernina bude podporovat jako šéfku i Markétu Pekarovou Adamovou. Měl však jednu podmínku - aby prvním místopředsedou byl zvolen Czernin, což se také v neděli stalo.

"Česká republika zlenivěla"

Pokud jde o voliče, ti nejsou podle řady průzkumů veřejného mínění TOP 09 už několik let příliš nakloněni. Strana se jen těsně dostala do Poslanecké sněmovny ve volbách na podzim roku 2017 a podle všeho se bude strachovat o to, aby zasedla ve Sněmovně i po volbách za dva roky. Hodně bude záležet právě na Pekarové Adamové, která povede TOP 09 do voleb jako předsedkyně.

Pro zajímavost, první dvě minuty kandidátského projevu Markéty Pekarové Adamové, která byla o chvíli později zvolena novou předsedkyní TOP 09 ... Díky, že sledujete můj domovský web @Aktualnecz , kde už najdete příběh nové předsedkyně ... pic.twitter.com/x1LJxzmj4Y — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Když se jí deník Aktuálně.cz před sněmem ptal, co je pro ni v programu klíčové, zmínila životní prostředí. "Vzhledem k tomu, v jakém stavu je naše planeta, tak alfou a omegou našeho programu musí být životní prostředí, ochrana přírodních zdrojů. Toto musíme nastolit jako téma číslo jedna. S ním je spojeno mnoho dalších věcí. Včetně zdraví lidí, kvality života, zemědělství nebo například i inovace v hospodářství. K tomu je nutné podporovat vědu a moderní vzdělávání," konstatovala.

Ve svém kandidátském projevu uvedla, že jí udělalo radost, jak se v poslední době probudila občanská společnost. Zmínila protivládní demonstrace na Letné. Mladé lidi, kterým jsou vlastní hodnoty sametové revoluce, vyzvala, aby rozšířili řady TOP 09. "Přidejte se k nám, jste vítáni," vzkázala jim.

Česká republika podle ní zlenivěla, a to hlavně v tom, že si přestala klást vyšší mety a cíle, které jsou přitom základem odpovědné politiky. Jednou z dalších takových met je pro Pekarovou Adamovou vstup do eurozóny. "Připojení k eurozóně je posledním krokem, abychom se stali plnohodnotným členem elitního klubu EU," zdůraznila. Euro je podle ní další pojistkou proti snahám zavléct ČR "opět někam na východ".

Naše strana nevzkvétá, prohlásil Czernin

Senátor Tomáš Czernin začala svůj proslov zmínkou o tom, že TOP 09 nevzkvétá, čímž narážel na projev prezidenta Václava Havla z roku 1990, kdy použil stejná slova na adresu České republiky.

"Cítím, že poslední dobou přešlapujeme na místě, že v té obtížné, bezduché, plytké atmosféře, se nám nedaří z opozice prosazovat náš program. Máme pocit, že nám lidé moc nenaslouchají," konstatoval pesimisticky, ale hned dodal, že je přesvědčený o skvělém programu strany. "Je to program pro celý život člověka, pro celou zemi," podotkl.

Po dvou prvních minutách Markéty Pekarové Adamové dávám první dvě minuty kandidátského projevu Tomàše Czernina, který o chvíli později prohrál souboj se svou “soupeřkou” o vedení TOP 09 pic.twitter.com/Kl8rFLrsHm — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Za první úkol TOP 09 označil ochranu klimatu a přírodních zdrojů. "Nenecháme naši zemi plundrovat a ničit jen proto, že umřeme dřív než naše děti a vnuci. Teď a tady jsme odpovědni za budoucnost," uvedl Czernin a jako další úkol jmenoval bezpečnost státu, ochranu demokracie a lidských práv po celém světě. "To bylo vždycky naše silné téma a musí se stát naší vlajkovou lodí. Chceme, aby se naše vlast zase zastávala slabých a ponižovaných jak tomu bylo za prezidenta Václava Havla," avizoval.

Czernin zároveň velmi ostře kritizoval současnou politickou situaci v zemi. "Šlendrián, který se v naší zemi rozmohl, je ostudný. Nesmírně mě to rozčiluje. Nejen, máme premiéra estébáka, který vládne z milosti komunistů, my máme prezidenta, odsouzeného lháře, ale co je nejhorší, lidé se zase začínají hrbit. Třicet let po svržení komunistické diktatury se zase lidé začínají bát," stěžoval si Czernin, podle kterého se lidé bojí se o flek, nebo aby někdo nezaklekl na jejich firmu.

"Raději nevyčnívat, nebýt vidět. Lidé začínají sklánět hlavu. Z toho mám opravdu strach. Kdo skloní hlavu, snadno se ohne, pak už je jen krůček k tomu padnout na kolena a líbat holínky, které rozdupaly naše sny," prohlásil Czernin s tím, že TOP 09 musí hlasem pro slušného člověka.

Pekarovou Adamovou čekají těžké zkoušky

Česko podle první místopředsedkyně TOP 09 zaspalo v otázce kvalitního vzdělávání. Další z klíčových témat, která by podle ní strana měla prosazovat, jsou vědecké názory a apely ohledně životního prostředí. TOP 09 by se měla stát vedoucí silou v ochraně přírodních zdrojů, dodala.

"TOP 09 má cíl. Společně nejenže vydržíme, ale našeho cíle dosáhneme. My to dáme," řekla v závěru svého projevu.

Pekarovou Adamovou čeká těžká zkouška již příští rok, kdy budou krajské volby, do nichž jde TOP 09 ve značně oslabené pozici. V řadě regionů má slabé postavení a záchranu bude muset hledat ve volební spolupráci s dalšími stranami. Zda se to nové předsedkyni povede, se teprve uvidí.

Že to nemusí být zrovna jednoduché, ukazuje příklad z Libereckého kraje, kde se Jiří Pospíšil snažil do poslední chvíle domluvit koalici s hnutím hejtmana Martina Půty. "Velmi mi na koalici v tomto kraji záleželo, několikrát jsem o tom jednal, ale bohužel nakonec to nevyšlo," přiznal Pospíšil.

Jiří Pospíšil a jeho první rozhovor jako už bývalého předsedy TOP 09 - pro @Aktualnecz Reakce na volbu jeho nástupkyně ... pic.twitter.com/vhqKCTj1Qc — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Zkušenosti z komunální politiky i dobrovolnictví

Markéta Pekarová Adamová má ale zkušenosti nejen ze sněmovny, kde patří mezi výrazné poslance, ale také z komunální politiky. Do TOP 09 vstoupila v roce 2009 a již rok na to byla zvolena na čtyři roky radní na Praze 8. Další čtyři roky zde byla zastupitelkou, mezitím ale už od roku 2013 pracovala v Poslanecké sněmovně.

Před vstupem do politiky pracovala v personální a vzdělávací agentuře, kde se věnovala přípravě vzdělávacích kurzů pro firemní klientelu. Dříve také působila ve společnosti T-Mobile, kde čtyři roky pracovala v obchodním oddělení.

Pokud jde o její vzdělání, v letech 2006 až 2008 vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně přešla na České vysoké učení technické, kde vystudovala obor Ekonomie a management v průmyslu. "Když jsem studovala, vždy jsem na částečný i plný úvazek pracovala," upozorňuje s tím, že se věnovala také mezinárodnímu dobrovolnictví.

Pracovala například v dětských domovech v Arménii a Maroku, věnovala se lidem s postižením v Srbsku a absolvovala environmentální projekt ve Skotsku. V českých dětských táborech spoluorganizovala akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Teď pro ni začíná úplně nová kapitola, kterou nelze srovnávat s ničím, co ji dosud v životě potkalo.

Markéta Pekarová Adamová v DVTV: Zvládnu rodinu i vedení TOP 09