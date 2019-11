Pospíšil odchází z vedení TOP 09 s úsměvem, boj o nástupnictví bude napínavý

Zatímco na končícím předsedovi TOP 09 Jiřím Pospíšilovi je vidět, jak si užívá odchod z postu šéfa strany, pro zájemce o vedení partaje přicházejí hodiny největšího napětí. S blížící se nedělní volbou je jasné, že dva zájemci o post šéfa TOP 09 se snaží do poslední chvíle získat své příznivce. Boj mezi Markétou Pekarovou Adamovou a Tomášem Czerninem bude napínavý a vyrovnaný.

Hodina už pokročila, čtvrteční večer se blížil k jedenácté, ale na končícím předsedovi TOP 09 Jiřím Pospíšilovi bylo vidět, že nikam nespěchá, výborně se baví a s velkou chutí vypráví o obrazech Františka Kupky.

"My jsme tady udělali stálou expozici Františka Kupky, která nikde jinde v Praze není. Pane redaktore, my v tomto suplujeme Národní galerii. Klidně to napište, protože to tak je," říká Pospíšil při noční exkurzi v Museu Kampa. Přitom přiznává, jak se těší, že bude mít teď podstatně více času věnovat se práci předsedy správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která muzeum spravuje. Samozřejmě, vedle činnosti europoslance a také předsedy klubu Spojených sil pro Prahu v pražském zastupitelstvu.

Pokud jde ale o jeho působení ve vrcholné politice, nepochybně jeho odchod z místa šéfa TOP 09 znamená, že ustoupí do pozadí a hlavní slovo ve směrování strany bude mít někdo jiný. Pospíšil při rozhovoru nepůsobí tak, že by mu to nějak výrazně vadilo, a nezdá se, že by měl ambici být tím, kdo by chtěl řídit stranu zpovzdálí - přestože jedním ze dvou kandidátů na předsednické křeslo je jeho nejbližší spolupracovnice Markéta Pekarová Adamová.

"Podívejte, já vůbec ničeho nelituji, a už vůbec ne toho, že nebudu předsedou strany. Vždyť už tak jsem si prodloužil svou politickou kariéru, aniž jsem s tím vůbec počítal," reagoval Pospíšil na dotaz Aktuálně.cz, zda si nevyčítá, že kandidoval jako lídr do Evropského parlamentu, stejně jako při volbách v Praze, čímž ztratil šanci obhájit místo předsedy TOP 09.

Protože jsem hledal osobnější způsob zahájení článku o TOP 09 těsně před sněmem, zašel jsem si ve čtvrtek večer do Musea Kampa, kterým provázel výjimečně J. Pospíšil. Tady je ukázka.. A v článku, který se nyní objevil na @Aktualnecz můžete číst, jak to na místě vypadalo... pic.twitter.com/2eqMbbeEuz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 22, 2019

Prodloužením myslí to, že jednu politickou kariéru už udělal v ODS, kde to dotáhl až na místopředsedu strany. Navzdory tomuto "cejchu" se ale dokázal dostat na úplný vrchol i v konkurenční straně. On sám je přesvědčený, že TOP 09 prospěl a zmiňuje volební výsledky do sněmovny, Evropského parlamentu i na pražský magistrát, které lze číst dvěma způsoby.

Lze je označovat za úspěchy, jak to dělá Pospíšil a jeho příznivci, ale zároveň je možné je hodnotit kritičtěji, což dělají jeho protivníci. Kromě jiného můžou poukázat na průzkumy veřejného mínění, které opakovaně hrozí TOP 09 tím, že se možná vůbec nedostane po příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

Poražený bude prvním místopředsedou, avizují oba soupeři

Když se redakce Aktuálně.cz snažila mapovat situaci těsně před sněmem, bylo patrné, jak uvolněná nálada Pospíšila kontrastuje s napětím kolem dvojice kandidátů na jeho nástupce. Hned několik členů TOP 09 mluvilo o tom, že souboj o předsedu bude vyrovnaný a napínavý - což potvrzují i sami kandidáti.

Markéta Pekarová Adamová je zřejmě mírná favoritka, čemuž odpovídá i počet nominací, které získala na předsedkyni. Podpořily ji čtyři kraje, Tomáše Czernina dva kraje. Pro Adamovou se navíc tento týden vyslovil i europoslanec Luděk Niedermayer, který patří k nejvlivnějším lidem ve straně. Na sněmu se ale může stát cokoliv a vítěze nechce nikdo tipovat.

Oba kandidáti naplno objížděli regiony a setkávali se s členy TOP 09. Z očí do očí se ale potkali pouze dvakrát, Tomáš Czernin totiž odmítl jezdit se svou protikandidátkou společně a byl také proti tomu, aby spolu někde vystoupili veřejně. I pohled na jejich profily na sociálních sítích ukazuje, že se snaží bojovat do poslední chvíle.

"Je načase, aby si nová generace politiků, která má k sobě blízko, sedla k jednomu stolu a konečně se domluvili. Pokud získám důvěru mých kolegů a stanu se předsedkyní TOP 09, jsem připravena se s mým týmem pustit do práce a dovést TOP 09 do vlády," říká pětatřicetiletá Adamová na videu, které se v pátek objevilo na jejím Facebooku.

Na video ve finále sází také Czernin, který zdůrazňuje svůj konzervatismus, čímž se do určité míry liší od spíše liberálněji založené Adamové. "Možná jste v minulých letech měli pocit, že scházíme z cesty nebo se utápíme v kritice našich soupeřů. Co pro nás ale bylo důležité, trvá stále. To je znak našeho konzervatismu," říká sedmapadesátiletý Czernin.

I když nyní stojí oba proti sobě, je takřka jisté, že po volbách předsedy z nich budou nejbližší spolupracovníci. Když redakce Aktuálně.cz v pátek oba oslovila, shodně ujišťovali, že v případě vítězství budou chtít, aby ten poražený obsadil místo prvního místopředsedy.

"Nemám s tím problém, víceméně s tím počítám. Poté, co jsem mluvila se stovkami našich členů ve všech krajích, tak vnímám, že je velká poptávka po tom, aby pan Czernin byl prvním místopředsedou," řekla Adamová. "Je to naprosto nejlepší varianta," připojuje se Czernin. "Samozřejmě bych byl velice rád, pokud vyhraji, aby ona byla první místopředsedkyní. Protože je to velice viditelná tvář naší strany, pracovitá poslankyně a myslím si, že dokázala, že něco umí," upřesnil.

Oba dva také ujišťovali, jak moc si přejí, aby nedošlo na sněmu nebo po něm k jakémukoliv rozkolu. "Hádky nikdy nikomu neprospívají. Když se dva perou, třetí se směje. Nejsme v situaci, kdy bychom si měli navzájem dělat problémy," prohlašuje kandidátka na předsedkyni. Stejně mluví i její soupeř, který tvrdí, že šel do politiky ve chvíli, kdy se mu splnila všechna přání.

"Vůbec nevidím důvod k žádnému rozporu. S Markétou Pekarovou Adamovou je toho daleko víc, co nás spojuje, než co nás rozděluje. Domnívám se, že dokážeme být velice dobrý tandem, a myslím si, že můžeme stranu stmelovat. I kdyby byl někdo na sněmu z výsledku zklamaný, tak věřím, že by se s tím rychle vyrovnal," soudí Czernin.

Kalousek podporuje Czernina a věří ve funkční tandem

V zákulisí strany občas zaznívá, že pro budoucnost TOP 09 bude nesmírně důležité, jak se s výsledkem vyrovná bývalý předseda a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který jednoznačně podporuje na předsedu Czernina. Na dotaz Aktuálně.cz, co říká obavám některých členů TOP 09 o to, jak se zachová, odpověděl, že takové obavy vůbec nechápe.

"Budu mnohem klidnější, co se týká budoucnosti TOP 09, pokud bude zvolen předsedou Tomáš Czernin a Markéta bude první místopředsedkyní. Ale když zvítězí ona, budu jí také držet ze všech sil palce, aby se jí povedlo vedení strany. Pro mě je důležité, že oba vytvoří kompetentní a noblesní tandem, a my ostatní jsme povinni v tom pomáhat," reagoval vlivný politik a zakladatel strany den před sněmem.

Podle svých slov by měl obavu o jednotu ve straně jen v případě, že by takový tandem nevznikl. "Mám proto radost, že tuto myšlenku na vzájemnou spolupráci v tandemu, kterou jsem vyslovil jako první, převzala velká většina strany i oba kandidáti. Proto se už nebojím," ujišťoval Kalousek.