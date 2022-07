Zjednodušený formulář příspěvku na bydlení je tady. Zkusili jsme ho otestovat za vás

Od pátku platí nová, zjednodušená žádost o příspěvek na bydlení. Dlouho kritizovaný složitý formulář, který od čerpání sociální dávky odradil mnoho lidí, je tak minulostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že díky změně přibude dalších 140 tisíc žadatelů a celkem tak bude dávku pobírat zhruba 300 tisíc lidí. Vyzkoušeli jsme, co vás při vyplňování čeká a čeho už se nemusíte děsit.

Nový formulář žádosti o příspěvek na bydlení je od července výrazně jednodušší než původní. "Nemusíte už být právník, abyste ho vyplnili," slibuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Ten původní kritizovali žadatelé i odborná veřejnost poté, co se dávka stala jednou z hlavních pomocí státu v době energetické krize a vysoké inflace. Mluvilo se o byrokratickém "peklu" s požadavky na velké množství originálních nebo ověřených příloh.

Zkušenosti s původním formulářem popsala Aktuálně.cz čtenářka, podle níž bylo jeho vyplnění téměř nadlidským úkolem. "Žádala jsem o příspěvek pro maminku a strávili jsem u toho skoro hodinu, a to i přesto, že jsme měli všechny potřebné dokumenty připravené. Stejně jsme ale narazili na problémy," říká čtenářka Petra.

Uváděla například nesmyslné označení "rozhodné období", které nebylo nikde vysvětlené, takže žadatel nevěděl, zda jde o stejné čtvrtletí, za jaké se uvádí zaplacené zálohy a žádá o příspěvek, nebo jde o nové období. Nechápala také, proč je u kolonek, kde se uvádí měsíční výše záloh za energie, nutné vyplnit doplatek či nedoplatek, když se hradí jednou ročně. A podivila se, proč bylo nutné doložit vlastnictví domu, když informaci stát může snadno ověřit přes katastr nemovitostí.

Všechny čtenářkou kritizované body už v novém formuláři nenajdete. Jeho vyplnění zabere méně času a některé náležitosti jsou u elektronické verze předvyplněné.

"Nový formulář je uživatelsky přívětivější. Snažíme se maximum věcí vyřešit sami. Máme-li nějaké údaje o žadateli, tak je samozřejmě použijeme. Nenutíme ho je dokládat," uvedl náměstek MPSV Karel Trpkoš, jehož tým na novém formuláři pracoval. Podle něj nový formulář také ulehčí práci zaměstnancům úřadů práce, které příspěvek na bydlení vyřizují.

V čem je nový formulář jednodušší:

Už není nutné dokládat originály dokumentů, je možné je pouze vyfotit nebo oskenovat a přiložit k žádosti. To platí například u dokládání výše příjmů, lze jen vyfotit výplatní pásku či potvrzení od zaměstnavatele. Stejné je to u prokazování vztahu k bytu, kde stačí kopie nájemní či podnájemní smlouvy. A také u potvrzení o nákladech na bydlení - stačí bankovní výpis, příjmové doklady, ústřižky složenky, doklady SIPO.

Výhodou je, že příspěvek na bydlení bude přiznán žadateli na dobu neurčitou, nebude už tedy třeba o něj vždy k 1. červenci každý rok znovu žádat.

Zjednodušením je i možnost dokládat dokumenty pro nárok a výši příspěvku na bydlení jen jednou za půl roku, a to v dubnu a v říjnu. Doposud to bylo nutné dokládat každý čtvrtrok. "K prvnímu překlopení a přechodu na půlroční periodicitu dojde od ledna 2023. Změny v okruhu společně posuzovaných osob, například když se narodí dítě, nebo změny právního titulu k bytu se ale dál dokládají čtvrtletně," říká Karel Trpkoš.

Ruší se povinnost rozepisovat náklady na užívání bytu předkládáním zálohově placených služeb.

U společně posuzovaných osob stačí i rukou sepsané a podepsané "Prohlášení společně posuzované osoby".

Stávajícím příjemcům příspěvku na bydlení odpadá povinnost nově žádat, pouze zaktualizují příjmy a náklady.

Zjednodušený je jak elektronický formulář, který lze vyplnit na stránkách MPSV, tak i jeho papírová forma, kterou žadatelé vyplňují na úřadu práce. V blízké době by navíc mohli lidé na úřadech práce vyplňovat s pomocí zaměstnanců údaje rovnou online.

Bez ověření "neprojdete"

U elektronického formuláře se nejprve musí žadatel ověřit - buď přes datovou schránku nebo identitou občana, tedy například e-občankou, mobilním klíčem nebo bankovní identitou. Ta bude podle předpokladů MPSV nejvíce využívaná.

Po přihlášení se objeví upozornění, aby se žadatel seznámil dostatečně s výkladem pojmu "společně posuzované osoby", a dočte se také, co všechno se počítá do příjmů a jaké dokumenty je třeba si připravit. Na konci informační stránky se zaklikne, zda se jedná o první žádost nebo zda už dotyčný o příspěvek v minulosti žádal.

Na následující stránce jsou již vyplněné osobní údaje žadatele včetně adresy, doplnit je nutné e-mail a telefon. Následně v kolonce označené Bydlení se vybírá vztah k bytu, domu. Na výběr je vlastník, nájemce, člen družstva a manžel či registrovaný partner vlastníka bytu.

Nájemník a člen družstva dokládají nájemní smlouvy, vlastník rozpis služeb a energií. Vyplní se také měsíc, od kterého se žádá o příspěvek na bydlení. Můžete žádat maximálně tři měsíce zpětně.

Jak doložit náklady na bydlení je ve formuláři celkem jasně popsáno. Na výběr je i kolonka s dotazem, zda má žadatel fixaci na plyn a elektřinu. "Není nutné to vyplňovat, ale v příštím roce skončí až 90 procent zafixovaných smluv, takže se dá předpokládat, že náklady na energie u těchto smluv výrazně porostou. Pro nás je to informace do budoucna," vysvětluje Karel Trpkoš. Přeplatek a nedoplatek za energie se dokládá ofoceným nebo naskenovaným vyúčtováním.

Další část formuláře se věnuje příjmu. Lze vybrat několik možností - například mzdu, důchod, výživné či třeba přídavek na dítě. Vyplňuje se čistý příjem za měsíc. Zatímco výši důchodu, podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky si vypočítá úřad sám, výdělek a výživné musí žadatel doložit. "Co se nám u tohoto bodu nepodařilo odstranit, je požadavek na IČ zaměstnavatele. Dá se to ale zjistit na internetu," dodává náměstek Trpkoš.

Více času zřejmě zabere vyplňování a dokládání společně posuzovaných osob, které s žadatelem bydlí. Lidé najdou odkaz na dokument, který je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat a následně jeho kopii vložit do formuláře. Pokud žadatel nemá k dispozici tiskárnu, je možné "Prohlášení společně posuzované osoby" napsat rukou.

V závěru formuláře se vyplní způsob výplaty, nejčastěji zřejmě uvedením čísla účtu. Pak už žádost pouze odešle.

Někdy se lidé dokládání originálu nevyhnou

"Pokud by úřad práce potřeboval nějaké informace doplnit, napíše žadateli e-mail, případně ho bude kontaktovat telefonem a vyžádá si originály. Předpokládáme to u složitějších případů," dodává Karel Trpkoš. Upozorňuje, že v elektronickém formuláři funguje chatbot, který případně s vyplňováním formuláře pomůže. V provozu má být call centrum a helpdesk.

Na příspěvek na bydlení vzniká nárok, pokud náklady za bydlení převyšují 30 procent, v Praze pak 35 procent příjmů všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Jsou-li příjmy členů domácnosti nižší, než je její životní minimum, použije se pro výpočet životní minimum domácnosti.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady, které každý rok stanovuje stát (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší), a 30 procenty (35 procenty) příjmů (nebo životního minima domácnosti). Pro letošní rok vláda navíc normativy mimořádně zvýšila právě kvůli vysokým cenám energií.

Změny u žádosti o příspěvek umožnila vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Úpravy nastanou také v čerpání rodičovského příspěvku a v pravidlech vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.