Stát zveřejnil, jak žádat o mimořádný příspěvek pět tisíc korun. Pravidla se různí

Vláda bude ve středu schvalovat příspěvek na dítě ve výši pět tisíc korun rodinám s ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého. Návrh připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a Aktuálně.cz do něj nahlédlo. Pravidla vysvětlují, za jakých podmínek vám mimořádná pomoc v době vysoké inflace a plošného zdražování přijde na účet automaticky a kdy je naopak potřeba o ni zažádat.

Žadatelé o příspěvek na dítě musí splnit několik podmínek:

Předně musí rodiče žít ve společné domácnosti s dítětem.

Dále příjmy žadatelů nesmí přesáhnout jeden milion korun hrubého ročně. To vychází měsíčně zhruba na 83 tisíc korun hrubého - rozhodující je ale právě roční částka. Za příjem do limitu se budou považovat příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání. U zaměstnanců se započítají příjmy za loňský rok, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. U osob samostatně výdělečně činných půjde o příjem za rok 2021 uvedený na daňovém přiznání jako základ daně.

Podmínkou čerpání je také trvalé bydliště dítěte v Česku, příp. je možné i dlouhodobé povolení k pobytu.

Příspěvek míří ke všem dětem, které ještě neoslavily 18. narozeniny. Osmnáctiletí tedy už mají smůlu. Žádat ovšem mohou rodiče, kteří teprve dítě čekají - a má se narodit do konce roku 2022. Někteří odborníci na sociální problematiku přitom poukazovali na to, že právě starší děti stojí rodiny více peněz.

Žádat o příspěvek může také osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, partner či druh rodiče a vdova či vdovec po rodiči.

"Návrh na poskytnutí příspěvku reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, na které dopadají rostoucí ceny energií, potravin a dalších základních potřeb. Cílem návrhu je podpořit především rodiny s dětmi s nižšími a středními příjmy a také samoživitele, kteří jsou ohroženou skupinou obyvatel, na něž má přímé dopady rostoucí inflace a rostoucí ceny energií," uvádí v návrhu ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Píše také, že jednorázový příspěvek "ihned zlepší příjmovou situaci rodin s dětmi, ale také vytvoří časový prostor pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize na příjmovou situaci a životní úroveň jednotlivých sociálních skupin včetně rodin s dětmi".

⁉️ Kdo bude mít nárok na 5.000 Kč od vlády ⁉️



ANO: Samoživitelka s platem 83.000 a pracujícím 17 letým dítětem



NE: Samoživitelka s platem 22.000 a 18 letým středoškolákem před maturitou



Pane ministře @MJureka, počítejte NEZAOPATŘENÉ DĚTI, jak je standard u dávek ‼️ — daniel hule 🇺🇦 (@DanielHule) May 24, 2022

Na pětitisícovku má nárok každé dítě, to znamená, že například rodina se dvěma dětmi, která splní podmínky, dostane jednorázově 10 tisíc korun.

Příspěvek se podle návrhu nebude danit, nebude předmětem dohody o srážkách ze mzdy. Také nebude podléhat exekučním srážkám a nebude se počítat ani do rozhodného příjmu, ze kterého se vypočítává nárok na sociální dávky. Po tom volali především odborníci na dluhovou problematiku.

Někdo žádost podává, někdo ne

Žádost o příspěvek budou lidé podávat online přes interaktivní formulář. Posuzovat a vyplácet příspěvek budou úřady práce. Na žádostech lidé vyplní osobní údaje, kontaktní údaje a způsob úhrady buď na účet, nebo poštovní poukázkou.

Samotné příjmy ale žadatelé dokládat nebudou. Ty si úřad zjistí na České správě sociálního pojištění a na finančních úřadech. Peníze žadatelé dostanou, jak uvádí návrh: "do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku".

Výjimku mají rodiče, kteří čerpají přídavky na děti - pokud jim budou náležet za červenec, dostanou jednorázový příspěvek automaticky, bez nutnosti vyplňovat žádost. Je totiž jasné, že pokud mají nárok na sociální dávku, splňují i limit maximálního příjmu a jejich údaje má úřad k dispozici.

MPSV plánuje, že se návrh projedná ve zrychleném řízení a peníze by mohli lidé dostat na konci letních prázdnin. Proto je některými odborníky označován za "pastelkovné".

V návrhu MPSV se lze dočíst, že v Česku žijí zhruba dva miliony dětí do 18 let v rodinách, které splňují hranici příjmů do milionu korun. Předpokládá, že zhruba desetina rodin žádat o příspěvek nebude kvůli neochotě odhalovat finanční situaci.

"To znamená, že pravděpodobný počet žadatelů z řad dětí do 18 let by mohl činit 1,82 milionu. Se stanovenou výší jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun na dítě budou celkové náklady činit cca 9,1 miliardy korun," počítá úřad. Stanovuje také náklady na vytvoření aplikačního programu, a to na 30 milionů korun.

Řada ekonomů považuje příspěvek za "vyhazování" peněz ze státního rozpočtu, které se v současné době příliš nehodí. Například ekonom České spořitelny Michal Skořepa považuje příspěvek za nešťastný nápad.

"Svým určením i pro středněpříjmové rodiny s dětmi odporuje vládní rétorice o tom, že v době hluboce schodkového státního rozpočtu není možné pomáhat jinak než jen velmi selektivně těm nejohroženějším. I kdyby byl ale omezen jen na nízkopříjmové rodiny s dětmi, pokládám jej za zbytečný, protože na podporu domácností, pokud jsou ohroženy hmotnou nouzí, už máme jiné dávky," říká ekonom.