Drahota nutí Čechy k úsporám. Žebříček ukazuje, kde nejvíce ušetřit na změně úvěru

Vážné finanční problémy kvůli vysoké inflaci a energetické krizi přiznává už čtvrtina českých domácností. Ještě větší komplikací jsou vysoké ceny pro lidi, kteří mají půjčky a mohou se tedy snadněji dostat do problémů se splácením. Odborníci přitom upozorňují, že splátku spotřebitelského úvěru je i teď možné snížit jejím refinancováním. Žebříček ukazuje, kde je to nejvýhodnější.

Češi mají v současnosti spotřebitelské úvěry v celkové hodnotě 465 miliard korun. "Ačkoliv v současnosti rostou úrokové sazby u hypoték a úvěry na bydlení se prodražují, u spotřebitelských úvěrů takové rozdíly oproti minulosti nejsou. Takže na refinancování rozhodně není ani teď špatný čas," říká odborník na dluhovou problematiku David Borges z organizace Člověk v tísni.

Podle něj by se o refinancování spotřebitelského úvěru měli zajímat především lidé, pro něž měsíční splátka kvůli vysoké inflaci a energetické krizi začíná představovat problém. "A doporučil bych to řešit co nejdříve, aby se nestalo, že se s platbou několikrát opozdí, a tím se dostanou do registrů neplatičů. Pak už by je banka nemusela považovat za vhodného klienta a úvěr by nepřevedla," radí Borges.

Vhodné je v první řadě prověřit nabídky úrokových sazeb a začít u bank, které jsou levnější než nebankovní společnosti. "Lze i mezi nimi najít slušné nabídky, ale mohou být podmíněné například ručením nemovitostí. Před tím bych ale varoval," pokračuje Borges.

Jak dodává, jde především o to, aby lidem, kteří jsou na hraně svých finančních možností, klesla měsíční splátka úvěru a nedostali se do dluhové pasti. Jestli to bude lepší úrokovou sazbou nebo i prodloužením doby splatnosti, už není až tak důležité.

Banky mají refinancování rády

Banky přitom mají refinancování úvěrů v oblibě. Získávají tím totiž nové klienty, kteří pak můžou využít i jejich další produkty. Od klientů žádají doložení příjmů, někdy také potvrzení o zaměstnání a přiznání stávajících závazků. Odborníci přitom opakovaně zdůrazňují, že se nevyplatí skrývat před bankou informace. Zjistí si je totiž snadno a pokud objeví nesrovnalost, za žadatelem zavře dveře.

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého je o refinancování půjček v posledních týdnech zájem a klienti se na něj často dotazují. Zároveň potvrzuje, že lidem zůstává měsíčně méně peněz než dřív. "Roste počet klientů, kteří si půjčují na pořízení nezbytných věcí, například na nákup domácích spotřebičů typu pračky nebo ledničky, které byli dříve schopni financovat z úspor," popisuje mluvčí.

Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting, předpokládá, že zájem o spotřebitelské úvěry či jejich takzvanou konsolidaci, tedy spojení více úvěrů v jeden, v blízké době ještě poroste. "Zájem bude výraznější jak kvůli blížícím se vánočním svátkům, tak kvůli vyšším zálohám za energie nebo ostatním výdajům, které mnoho domácností aktuálně řeší," předpovídá.

Konsolidace má podle Pudilové pro klienta smysl hned z několika důvodů. "Tím primárním je, že má namísto několika úvěrů pouze jeden, má tak větší přehled a splácí pouze jednu pevně danou splátku u jediné banky. Další výhodou je úroková sazba, která se většinou odvíjí od výsledku hodnocení klienta u jednotlivých bank," vysvětluje analytička. Úroková sazba se přitom na trhu může velmi lišit, je proto dobré si udělat průzkum.

Vedle klasických úvěrů doporučuje Pudilová spojit v jeden úvěr i čerpané částky z kreditních karet a povolené debety, pokud klient nezná hlavní výhody těchto produktů a nevyužívá je efektivně. "Může se totiž stát, že platí vyšší úrokovou sazbu než v případě úvěru na konsolidaci. Stejně tak to platí i u nebankovních úvěrů, které mohou klienta zatížit výrazně vyšší úrokovou sazbou," pokračuje.

Úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů u bank dosáhly v srpnu průměrné hodnoty 8,37 procenta a to podle expertů ještě není konec. Ještě začátkem letošního roku byly přitom průměrné sazby nad šesti procenty. "U spotřebitelských úvěrů je úroková sazba samozřejmě důležitá, ale změna ve splátce není tak výrazná jako u hypotéky, a to díky kratší době splatnosti," dodává Pudilová z Broker Consulting.

Kde se vyplatí změnit půjčku

Z analýzy finančního portálu Finparáda.cz vyplývá, že klienti, kteří chtějí refinancovat úvěry, mají ovšem průměrné roční úrokové sazby kolem 16 procent. Je to způsobeno především výší úroků u nebankovních společností.

"Banky mají půjčeno k srpnu tohoto roku podle statistiky České národní banky téměř 300 miliard korun na spotřebitelských úvěrech, kontokorentech a na kreditních platebních kartách. Další objemy úvěrů mají klienti půjčeny od nebankovních institucí. Pokud by každý z těchto klientů zrefinancoval své úvěry a tímto by uspořil jedno a půl procenta, celková roční úspora by činila více než čtyři miliardy korun," vypočítává Michal Mošnička ze společnosti Scott & Rose, která Finparádu provozuje.

Právě ta udělala analýzu trhu, aby našla mezi bankami nejvýhodnější nabídky pro refinancování a vybrala pět nejvýhodnějších:

Banka Roční sazba a parametry úvěru Podmínky Výhody 1. Max banka (dříve Expobank) 4,88 %. Úvěr od 50 tisíc do milionu, splatnost 24 až 120 měsíců Úvěr je možné sjednat online. Sazba je garantována pro všechny zájemce o refinancování, jejichž úvěr bude schválen a budou řádně splácet. K tomu stačí nedlužit déle než 10 dní. Nízká bonusová sazba, online sjednání, individuálně lze uznat i jiné než standardní příjmy (např. pronájem). 2. Air Bank 5,4 %. Úvěr od 10 tisíc do 1,2 milionu, splatnost 6 až 120 měsíců Klient má dvě sazby - základní, podle které je stanovena výše měsíční splátky, a bonusovou sazbu, podle které se řídí doplacení půjčky. Když splácí včas, na konci mu odpustí několik splátek. Převod nebo sloučení více půjček včetně kreditních karet a dalších typů úvěrů lze provést online. Nízká bonusová sazba, online sjednání v internetovém a mobilním bankovnictví, zdarma mimořádné splátky, možnost předčasného splacení, úprava výše splátky a jejího termínu online, při splacení první půjčky do 30 dnů od načerpání úvěru jsou vráceny úroky, každý rok lze využít dvouměsíční splátkové prázdniny. 3. ČSOB 6,9 %. Úvěr do 50 tisíc do 800 tisíc korun, splatnost 1 až 120 měsíců Vedení a správa úvěru je zdarma. Po uhrazení šesti splátek získá klient Flexi balíček, díky kterému můžete své splátky snížit nebo zvýšit, odložit, vložit mimořádnou splátku či úvěr předčasně splatit. Balíček lze využít jednou za rok, maximálně třikrát. Nízký úrok, Flexi balíček a možnost čerpat úvěr 90 dní na zkoušku. Pak je možné od smlouvy odstoupit s vrácením zaplacených úroků. 4. Moneta Money Bank 6,3 %. Úvěr od 5 tisíc do 1,5 milionu, splatnost 3 až 120 měsíců Sjednání úvěru online je zdarma, na pobočce zaplatí klient 2495 korun. Banka si ale účtuje i poplatky související se změnou úvěru - za změnu data splátky a za předčasné či mimořádné splacení, což oproti předchozím bankám je velké minus. Nízký úrok od počátku. 5. Komerční banka 6,9 %. Úvěr 30 tisíc až 2,5 milionu korun, splatnost 12 až 120 měsíců Půjčku lze zkonsolidovat se stávajícími úvěry, případně si k nim ještě půjčit navíc. Sjednání stojí 490 korun a stávající klienti si ji mohou vyřídit přes internetové bankovnictví, noví klienti musejí na pobočku. Mimořádné splátky a předčasné splacení je zdarma. Nízký úrok, zdarma mimořádné splátky a předčasné splacení, možnost nastavení data splátky a možnost sjednání půjčky v internetovém bankovnictví.

Zdroj: Finparáda.cz