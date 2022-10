Když do penze, tak teď. Výpočty ukazují, jak se dá letos vydělat na důchodech

V Česku vznikla ojedinělá situace, letos přiznané penze totiž budou díky mimořádným valorizacím vyšší než ty přiznané příští rok. A to dokonce do takové míry, že se v letošním roce vyplatí požádat o předčasný důchod, který za běžných podmínek naopak penzi krátí. Letos ji však až o tisíce korun měsíčně navýší, ukazují výpočty pro Aktuálně.cz.

V naprosté většině případů platí, že čím později člověk o důchod požádá, tím je přiznaná částka vyšší. "Je to takové železné pravidlo našeho důchodového systému," říká náměstek ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Tomáš Machanec.

Letos ovšem toto pravidlo neplatí. Důvodem je dvouciferná inflace. Letos přiznaný důchod je totiž díky ní zvýšený o valorizace v červnu, v září a bude zvýšen i o blížící se lednovou valorizaci. "Dostali jsme se do situace, kdy růst letos přiznaných důchodů výrazně předběhne růst nových důchodů v příštím roce," potvrzuje Machanec.

Podle něj se jedná o naprostou výjimku. Lidem, kteří mají jít do řádného starobního důchodu v příštím či přespříštím roce, proto doporučuje, aby si požádali o penzi už teď.

Jak ukazuje konkrétní příklad, vyplatí se jim to. Třeba žadatel, který má jít do řádného důchodu příští rok a bude mít osobní vyměřovací základ (tj. průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti přepočítaný na současnou hodnotu peněz, pozn. red.) ve výši 40 tisíc korun hrubého, dostane v roce 2023 přiznaný důchod ve výši 20 537 korun.

Pokud si ovšem požádá ještě letos a do řádného důchodu mu bude zbývat 12 měsíců, dostane předčasný, tedy za běžných okolností krácený důchod ve výši 21 677 korun. Získá tedy o 1140 korun měsíčně více, než by řádně dostal příští rok.

Pokud by mu do řádného důchodu chyběl jen půlrok, dostane dokonce 22 173 korun, což je už o 1636 korun více.

Porovnání přiznané výše předčasného důchodu v roce 2022 a řádného důchodu v roce 2023

Ideální je požádat o důchod bez výplaty

Podle Machance je proto nejlepším řešením požádat do konce roku na sociální správě o starobní důchod, a to bez výplaty. Žadatel bude dál pracovat, a to až do doby, než dosáhne termínu řádného důchodu, a teprve pak požádá o uvolnění výplaty.

Penze přiznaná v letošním roce se mu navýší o měsíce, které ještě odpracoval, a zároveň mu budou smazány sankce za předčasnost. Dostane tedy důchod ještě vyšší, než je uvedený v tabulce. "Letos si prostě zafixujete výhodný důchod," komentuje vzniklou situaci náměstek.

Upozorňuje, že požádat o předčasný důchod, nechat si ho vyplácet a současně pracovat, ovšem nejde. Při pobírání předčasného důchodu totiž není možné vykonávat výdělečnou činnost. Dřívější odchod do důchodu je běžně penalizován i tímto způsobem. Důvodem je, aby lidé na trhu práce zůstávali co nejdéle.

Zájem bude velký, čekají úřady

Podle dat MPSV ročně zažádá o starobní důchod zhruba 100 tisíc lidí, ať už o řádné, nebo předčasné. Letos se ale právě díky této mimořádné situaci, a tedy mimořádnému navýšení důchodů očekává zájem výrazně vyšší. Úřad proto nevylučuje problémy s přetížením pracovníků sociální správy, a to zvláště na konci roku.

Machanec doporučuje objednat se na úřad co nejdříve. Nutná je osobní návštěva. Pokud by byla situace na úřadech dramatická, jsou ministerstvo a sociální správa připraveny zavést dočasné zjednodušení postupu podávání žádostí tak, aby všem žadatelům vyšly vstříc. Uvažuje se také o elektronickém formuláři, který by žádosti dočasně urychlil.

Jak upozorňuje Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, letošní situace je zcela opačná než před rokem, kdy bylo výhodnější s žádostí o důchod naopak počkat.

Připomíná, že lidé, kteří řádného starobního důchodu dosáhli v tomto roce, ale nemusí s žádostí o důchod chvátat tak jako ti, co půjdou do důchodu příští rok.

"Není nutné se rozhodnout do konce letošního roku. O přiznání řádného starobního důchodu, který vychází na letošek, lze požádat i zpětně, nejpozději však do pěti let, neboť nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod náleží. Důchod bude stanoven na základě výpočtu platného pro rok 2022 a ihned bude několikrát valorizován," upozorňuje Holubová.

Rozdíl o tisíce korun

Expertka přitom nabízí srovnání řádných důchodů v letech 2022 a 2023. Jinými slovy, kolik bude brát člověk, který řádného důchodu dosáhne letos, a ten, který o řádný důchod požádá až příští rok.

I u nejnižšího příjmu přitom rozdíl přesahuje 1000 korun měsíčně. S rostoucí výší důchodu rozdíl mezi důchody 2022 a 2023 roste, a to až na zhruba 2,5 tisíce korun u příjmu kolem 60 tisíc měsíčně. Za 20 let života v penzi pak představují uvedené důchody roku 2023 ztrátu od 250 tisíc korun do 600 tisíc korun. A to bez započítání vlivu inflace a budoucího růstu mezd, a tím i valorizací důchodů.

"Důchody přiznané do konce roku 2022, včetně předčasných s odkladem výplaty, budou přínosem, tedy ziskem oproti důchodům přiznaným v roce 2023. Je tedy jasně vidět, že se nevyplatí otázku správného načasování starobního důchodu podceňovat," uzavírá Holubová.