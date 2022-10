Zaplatit bydlení je čím dál náročnější. Kalkulačka spočítá, jak vám s ním pomůže stát

Podle informací z osvětové kampaně MítDomov.cz, kterou MPSV zastřešuje, se až 62 tisíc domácností nachází v bytové nouzi. Dalších 190 tisíc jich je ohroženo ztrátou bydlení a více než 300 tisíc domácností čelí problémům spojeným s nadměrnými náklady na bydlení. Tedy celkem asi milion lidí v Česku žije v domácnostech, které mají problém zaplatit výdaje za bydlení.

Data ministerstva pocházejí z loňska, dá se proto předpokládat, že letos se dostane do finanční tísni ještě více lidí. Stát je proto vyzývá, aby se nebáli žádat o pomoc. Jedna z nejvýznamnějších státních pomocí je přitom příspěvek na bydlení. V září jich stát vyplatil skoro 190 tisíc v celkovém objemu přes 766,5 milionu korun.

"Za srpen to bylo bezmála 138 tisíc příspěvků. Je zde tedy patrný poměrně výrazný nárůst. Ve srovnání s loňským zářím počet příjemců příspěvku na bydlení meziročně vzrostl o více než 32 procent, a objem vyplácené částky poskočil dokonce o téměř 40 procent," vypočítal pro mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Připomněl, že od října vláda výrazně zvýšila takzvané normativy na bydlení. Znamená to, že na tento typ pomoci dosáhne výrazně více lidí. Už nyní, tedy pár dní po oznámení nových normativů, pozorují na úřadech práce, kam se žádosti posílají, zvýšený zájem. Konkrétní čísla za tento měsíc ale budou k dispozici až na začátku listopadu.

Normativy přilepší seniorům a samoživitelkám

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Tentokrát se nenavýšily plošně, jako tomu bývalo v minulosti. Naopak více cílí na konkrétní skupiny - jednočlenné a dvojčlenné domácnosti. Právě těchto domácností s nízkým příjmem se totiž zdražování často dotýká nejvíce.

"Typicky se jedná o samoživitele, osamělé seniory nebo lidi s handicapem. Přesně kvůli nim jsme zvýšili normativy na bydlení tak, aby jim příspěvek poskytoval co možná nejúčinnější a přesně zacílenou pomoc," upřesnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

O pomoc je možné požádat elektronicky za pomoci online formuláře nebo lze dokumenty vyplnit na úřadu práce. O příspěvek lze žádat až tři měsíce zpětně.

Pozor na podvodníky

Ministerstvo zároveň varuje před podvodnými stránkami, které nyní nabízejí "formuláře" příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby se přihlásil bankovní identitou. Odkazy na ně lidé často dostávají SMS zprávami nebo e-maily.

"Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých účtech," upozornil Jurečka. "Tento typ podvodu považuji za skutečně odporný, protože cílí na lidi, kteří třeba mohou být ve finančních problémech. Mylně mohou získat dojem, že získají finanční pomoc, naopak ale přijdou i o své poslední peníze, které měli na účtu," dodal s tím, že podvody se zabývá policie.

Experti proto opakovaně upozorňují, že vždy je třeba pozorně zkontrolovat, na jakých webech se uživatel pohybuje. Jediné stránky resortu mají doménu mpsv.cz.

Od října zvýšené normativy platí do konce letošního roku. Od 1. ledna 2023 by měla začít platit nová pravidla. Ve výši normativu se zohlední nejen předpokládaný růst cen energií, ale vyhodnotí se i zastropování. Navíc by se mělo více odlišit nájemné a platby za energie a pak také poloha bydliště a místní situace. Využívat by se měly cenové mapy.