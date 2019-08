před 2 hodinami

Podle našich současných pravidel by lidé po roce 2030 chodili do penze v 65 letech. Ministryně financí Alena Schillerová však navrhuje tuto hranici dál posunout, aby bylo v důchodovém systému více peněz. Pokud by se zastropování prolomilo a lidé by v penzi strávili čtvrtinu očekávané délky života, tak by zejména mladší ročníky odcházely do penze výrazně později. Podobný problém však řeší všechny evropské země. Podívejte se, jak se se stanovením hranice nároku na penzi vypořádávají jinde a jak velkou část života v práci tráví ostatní Evropané.